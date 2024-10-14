Чем опасен сидячий образ жизни

Сидячий образ жизни способствует снижению уровня физической активности, что, в свою очередь, приводит к набору лишнего веса.
По словам врача, недостаток движения замедляет обмен веществ, что может привести к ожирению и связанным с ним заболеваниям, таким как диабет 2 типа.
«Также длительное сидение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с ухудшением кровообращения и повышением уровня холестерина», — предупреждает врач.
Сидячий образ жизни также может привести к повышению артериального давления.
Сидение в одной позе длительное время может вызвать боли в спине, шее и суставах. Неправильная осанка при сидении может привести к хроническим болям и даже нарушению функций позвоночника.
Исследования показывают, что малоподвижный образ жизни связан с повышенным уровнем депрессии и тревожности.
Физическая активность способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья, которые помогают улучшить настроение и снизить уровень стресса.
Недостаток физической активности также может негативно сказаться на когнитивных функциях.
Как указывает врач, люди, ведущие активный образ жизни, имеют лучшие показатели памяти и концентрации внимания по сравнению с теми, кто предпочитает сидеть.
И наконец, сидячий образ жизни может привести к социальной изоляции.
«Люди, проводящие много времени в одиночестве, могут испытывать трудности в общении и формировании социальных связей. Это может негативно сказаться на их общем качестве жизни», — объясняет Светлана Бурнацкая.
Как минимизировать вред?
Важно делать перерывы каждые 30−60 минут. «Встаньте, пройдитесь или выполните простые упражнения на растяжку», — советует доктор.
Стремитесь включать физическую активность в свою повседневную жизнь. Это может быть прогулка, занятия спортом или даже домашние дела.
Регулярно делайте перерывы и разминайтесь во время работы или учебы. Занимайтесь физической активностью хотя бы 30 минут в день.
Организуйте свое рабочее место так, чтобы оно способствовало правильной осанке.
Рассмотрите возможность использования стоячего стола или специальных стульев.
Замените пассивные увлечения на более активные, например, прогулки на свежем воздухе или занятия спортом.
«Сидячий образ жизни представляет серьезную угрозу для здоровья как физического, так и психического. Начните с небольших изменений, и вы заметите положительные результаты уже через короткое время», — рассказала Светлана Бурнацкая.