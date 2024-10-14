Чем опасен сидячий образ жизни

Работая за компьютером, проводя время за телевизором или на диване, мы часто не осознаем, насколько это может негативно сказаться на нашем здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.