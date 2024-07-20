Чем опасен отдых на средиземноморском курорте

В подтверждение этого факта можно привести исследование, проведенное в 2023 году Институтом охраны морской среды архипелага в Греции. В его рамках были изучены 25 видов морских животных, и у всех них были обнаружены микропластиковые загрязнения. В частности, в желудочно-кишечном тракте мертвых морских млекопитающих и черепах было обнаружено в общей сложности 10 639 микропластиковых волокон.