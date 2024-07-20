Чем опасен отдых на средиземноморском курорте

Согласно отчету Всемирного фонда дикой природы (WWF) за июль 2024 года, более 87% акватории Средиземного моря, которое простирается от Атлантического океана до Африки, Европы и Азии, загрязнено микропластиком и другими вредными веществами, включая токсичные металлы и промышленные химикаты.
По статистическим данным, Египет, на долю которого приходится 0,25 миллиона тонн пластика, попадающего в Средиземное море, является самым опасным нарушителем. За ним следуют Турция и Италия. Из-за постоянного загрязнения на каждый квадратный метр акватории приходится 1,9 миллиона пластиковых «фрагментов».
Медицинские эксперты, с которыми консультировались представители WWF, утверждают, что люди могут поглощать микропластик из водной среды, употребляя в пищу морские организмы и воду (как питьевую, так и бутилированную).
Кроме того, сильное загрязнение также негативно сказывается на разнообразной флоре и фауне моря. Несмотря на то, что оно занимает всего 0,7% площади мирового океана, в нем обитает 7,5% мировой морской фауны и 18% мировой морской флоры.
Раффаэле Марфелла, профессор передовых наук Университета Ванвителли в Неаполе, утверждает, что загрязнение пластиком — острая глобальная проблема, которая выходит за рамки нанесения вреда окружающей среде.
В подтверждение этого факта можно привести исследование, проведенное в 2023 году Институтом охраны морской среды архипелага в Греции. В его рамках были изучены 25 видов морских животных, и у всех них были обнаружены микропластиковые загрязнения. В частности, в желудочно-кишечном тракте мертвых морских млекопитающих и черепах было обнаружено в общей сложности 10 639 микропластиковых волокон.
Помимо прочего, известно и о влиянии микропластика на организм человека: ученые выявили связь между микропластиками и нанопластиками (МНП), и некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что МНП могут попадать в кровь, вызывая воспаление и окислительный стресс. Со временем хроническое воздействие МНП может ускорить прогрессирование атеросклероза и увеличить вероятность сердечно-сосудистых осложнений.
Ранее ученые заявили, что уровень кислорода в воде оказался ниже глобальных экологических показателей, определяющих способность Земли поддерживать существование человечества. Подробнее читайте по ссылке.
Кристина Корчанова