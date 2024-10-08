Чем опасен храп

Звуковой феномен
Храп — это звуковой феномен, который возникает во время сна при прохождении воздуха через суженные дыхательные пути, объясняет руководитель Центра сомнологии, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.
«Причины появления храпа — курение, лишний вес, слабость мышц мягкого неба, искривление носовой перегородки, строение лицевого скелета, в особенности, маленькая нижняя челюсть, злоупотребление алкоголем и некоторыми снотворными препаратами», — говорит сомнолог.
В зависимости от степени ухудшения дыхания во сне, различают неосложненный храп и храп с апноэ сна.
Неосложненный храп — более тихий, связан с положением тела, чаще на спине, с приемом алкоголя или возникает при простудных заболеваниях.
Курящие люди тоже, как правило, храпят. Со временем, когда человек набирает вес, злоупотребляет курением или алкоголем, развивается осложнённый храп с остановками дыхания во сне или синдромом обструктивного апноэ сна.
Во время остановок дыхания головной мозг и сердце не получают кислород, со временем развиваются гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт. Недостаток кислорода влияет на выработку половых гормонов, что приводит к импотенции.
Храпящему с апноэ часто снятся кошмары, будто он тонет или задыхается. «Поэтому крайне важно не допустить переход неосложненного храпа в осложненный», — предупреждает сомнолог.
Как лечить
Выбор лечения зависит от причины храпа. Иногда достаточно бросить курить, немного похудеть, чтобы перестать храпеть. Важно вовремя обратиться к ЛОР-врачу, чтобы выявить анатомические причины храпа — искривление носовой перегородки, избыточные мягкие ткани неба, увеличенные миндалины.
Если окружающие замечают у вас остановки дыхания во сне, или вы стали просыпаться неотдохнувшим, появилась дневная сонливость, учащенное ночное мочеиспускание, утренние головные боли, то стоит обратиться к врачу-сомнологу, который назначит исследование, показывающее наличие остановок дыхания во сне, насыщение крови кислородом и состояние активности головного мозга.
Есть специальные приспособления, расширяющие носовые ходы, стоматологические капы от храпа и другое.
Но эти способы неэффективны в случае наличия синдрома апноэ во сне, когда наиболее эффективным способом лечения является СИПАП-терапия. Она, по словам Сурненковой, заключается в использовании аппарата во время сна, который нагнетает через удобную маску очищенный и увлажненный воздух в дыхательные пути под определенным давлением. За счет этого исчезает храп и восстанавливается нормальное дыхание.
Спреи от храпа могут приносить некоторый результат, если храп вызван ухудшением носового дыхания вследствие аллергического ринита. В данном случае назначают спреи и капли с глюкокортикостероидами.
Советы стоматолога
Еще одна проблема, с которой сталкиваются данные пациенты — это сухость во рту, продолжает врач стоматолог-терапевт высшей категории клиники «Будь Здоров» в Санкт- Петербурге Инна Забродская.
По ее словам, приоткрытый рот во время сна способствует более быстрому испарению слюны и пересыханию слизистой оболочки полости рта.
Нарушение количества и качественного состава слюны приводит к усиленному росту патогенных микроорганизмов, вызывающих развитие кариеса и воспаление десен, более быстрое появление минерализованных зубных отложений, неприятный запах изо рта, образование трещин и язвочек на пересушенной слизистой.
Помимо лечения основного заболевания, для предотвращения проблем стоматологического характера данным пациентам необходимо посещать врача 2−3 раза в год для проведения тщательной санации полости рта, профессиональной гигиены полости рта и реминерализующей терапии.
Дополнительно врачи рекомендуют соблюдать диету и ограничить потребление острой, солёной и жирной пищи, а также продуктов, содержащих большое количество простых углеводов, но увеличить количество выпиваемой жидкости до 1,5 литров в день и добавить в рацион больше овощей.
Хорошие результаты дает применение увлажнителя воздуха в ночной период. «Даже стакан с водой, поставленный на прикроватной тумбочке, поможет избавиться от ощущения пересохшего горла и быстрее опять погрузиться в сон, снизив ощущение разбитости на следующее утро», — отмечает стоматолог.