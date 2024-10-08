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Чем опасен храп

По статистике, после тридцати лет храпом страдают 30% мужчин и 20% женщин. Храп может показаться простой неприятностью, но на самом деле оказывает значительное влияние на организм человека. Почему важно принять меры для решения этой проблемы на самых ранних стадиях, рассказывают врачи.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Звуковой феномен

Храп — это звуковой феномен, который возникает во время сна при прохождении воздуха через суженные дыхательные пути, объясняет руководитель Центра сомнологии, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

«Причины появления храпа — курение, лишний вес, слабость мышц мягкого неба, искривление носовой перегородки, строение лицевого скелета, в особенности, маленькая нижняя челюсть, злоупотребление алкоголем и некоторыми снотворными препаратами», — говорит сомнолог.

В зависимости от степени ухудшения дыхания во сне, различают неосложненный храп и храп с апноэ сна.

Неосложненный храп — более тихий, связан с положением тела, чаще на спине, с приемом алкоголя или возникает при простудных заболеваниях.

Курящие люди тоже, как правило, храпят. Со временем, когда человек набирает вес, злоупотребляет курением или алкоголем, развивается осложнённый храп с остановками дыхания во сне или синдромом обструктивного апноэ сна.

Во время остановок дыхания головной мозг и сердце не получают кислород, со временем развиваются гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт. Недостаток кислорода влияет на выработку половых гормонов, что приводит к импотенции.

Храпящему с апноэ часто снятся кошмары, будто он тонет или задыхается. «Поэтому крайне важно не допустить переход неосложненного храпа в осложненный», — предупреждает сомнолог.

Как лечить

Выбор лечения зависит от причины храпа. Иногда достаточно бросить курить, немного похудеть, чтобы перестать храпеть. Важно вовремя обратиться к ЛОР-врачу, чтобы выявить анатомические причины храпа — искривление носовой перегородки, избыточные мягкие ткани неба, увеличенные миндалины.

Если окружающие замечают у вас остановки дыхания во сне, или вы стали просыпаться неотдохнувшим, появилась дневная сонливость, учащенное ночное мочеиспускание, утренние головные боли, то стоит обратиться к врачу-сомнологу, который назначит исследование, показывающее наличие остановок дыхания во сне, насыщение крови кислородом и состояние активности головного мозга.

Есть специальные приспособления, расширяющие носовые ходы, стоматологические капы от храпа и другое.

Но эти способы неэффективны в случае наличия синдрома апноэ во сне, когда наиболее эффективным способом лечения является СИПАП-терапия. Она, по словам Сурненковой, заключается в использовании аппарата во время сна, который нагнетает через удобную маску очищенный и увлажненный воздух в дыхательные пути под определенным давлением. За счет этого исчезает храп и восстанавливается нормальное дыхание.

Спреи от храпа могут приносить некоторый результат, если храп вызван ухудшением носового дыхания вследствие аллергического ринита. В данном случае назначают спреи и капли с глюкокортикостероидами.

Советы стоматолога

Еще одна проблема, с которой сталкиваются данные пациенты — это сухость во рту, продолжает врач стоматолог-терапевт высшей категории клиники «Будь Здоров» в Санкт- Петербурге Инна Забродская.

По ее словам, приоткрытый рот во время сна способствует более быстрому испарению слюны и пересыханию слизистой оболочки полости рта.

Нарушение количества и качественного состава слюны приводит к усиленному росту патогенных микроорганизмов, вызывающих развитие кариеса и воспаление десен, более быстрое появление минерализованных зубных отложений, неприятный запах изо рта, образование трещин и язвочек на пересушенной слизистой.

Помимо лечения основного заболевания, для предотвращения проблем стоматологического характера данным пациентам необходимо посещать врача 2−3 раза в год для проведения тщательной санации полости рта, профессиональной гигиены полости рта и реминерализующей терапии.

Дополнительно врачи рекомендуют соблюдать диету и ограничить потребление острой, солёной и жирной пищи, а также продуктов, содержащих большое количество простых углеводов, но увеличить количество выпиваемой жидкости до 1,5 литров в день и добавить в рацион больше овощей.

Хорошие результаты дает применение увлажнителя воздуха в ночной период. «Даже стакан с водой, поставленный на прикроватной тумбочке, поможет избавиться от ощущения пересохшего горла и быстрее опять погрузиться в сон, снизив ощущение разбитости на следующее утро», — отмечает стоматолог.