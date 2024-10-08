Чем опасен храп

Но эти способы неэффективны в случае наличия синдрома апноэ во сне, когда наиболее эффективным способом лечения является СИПАП-терапия. Она, по словам Сурненковой, заключается в использовании аппарата во время сна, который нагнетает через удобную маску очищенный и увлажненный воздух в дыхательные пути под определенным давлением. За счет этого исчезает храп и восстанавливается нормальное дыхание.