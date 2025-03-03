Чем обернётся выделение ЕС денег Украине из замороженных активов РФ — эксперт

Соглашение между Лондоном и Киевом на 3,2 миллиарда долларов подписано, сообщает The Times. Владимир Зеленский заверил, что деньги будут потрачены на оборонную промышленность. Срок соглашения — 30 лет.
— Эти деньги предназначены для того, чтобы помочь обеспечить территориальную целостность Украины, — заявил министр финансов Великобритании Рейчел Ривс.
Британское издание сообщает, что около в Соединённом королевстве осталось ещё около 31 миллиарда евро замороженных активов России и почти 21 миллиард евро российских граждан, попавших под санкции. Минфин США посчитал, что около 280 миллиардов долларов из России заблокированы по всему миру. Большая часть из них в странах Европейского союза.
Рабочая группа REPO пришла в 2023 году к выводу, что российские средства будут замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, нанесённый Украине. Ряд европейских политиков предлагают забрать их здесь и сейчас. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что изъятия будут иметь последствия, в том числе судебные. Экономист Максим Чирков напоминает, что в любом случае это деньги Российской Федерации.
— Передача их абсолютна незаконна, поэтому ни юридически, ни рационально рассуждая, передача их невозможна. На сегодняшний день выглядит так, что они готовы на нарушение любых законов, но это будет катастрофа для западных экономик, — пояснил экономист, добавляя, что в России тоже есть активы из недружественных стран и с ними возможны зеркальные меры.
Максим Чирков уверен, что российские активы будут разморожены, в том числе и в США. Вопрос лишь в сроках. При этом, если европейские страны выделят средства из своих бюджетов, то это тоже пагубно скажется на них. Возможно, что никакой передачи и не будет из-за недовольства местных граждан.
Даниил Черных