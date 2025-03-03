Чем обернётся выделение ЕС денег Украине из замороженных активов РФ — эксперт

Рабочая группа REPO пришла в 2023 году к выводу, что российские средства будут замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, нанесённый Украине. Ряд европейских политиков предлагают забрать их здесь и сейчас. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что изъятия будут иметь последствия, в том числе судебные. Экономист Максим Чирков напоминает, что в любом случае это деньги Российской Федерации.