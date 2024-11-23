Чем неандерталец отличается от кроманьонца

Неандерталец и кроманьонец — это два вида древнейших людей, которые жили в разные эпохи и имели свои особенности. Чем отличаются неандерталец и кроманьонец — в материале aif.ru.
Кто такой неандерталец?
«Это вид древних людей, интенсивно заселявший территорию Европы в эпоху мустье, или среднего палеолита (120−40 тысяч лет назад). Название получили благодаря находке останков в долине Неандерталь в Германии, — aif.ru рассказала ассистент кафедры истории России Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Екатерина Игонина. — В этот период вид распространился практически повсеместно во всех поясах. Очень сильные и подвижные неандертальцы были бродячими охотниками. Они умели изготавливать достаточно совершенные орудия труда, строили искусственные погребения умерших, отмечались зачатки искусства».
Неандертальцы были приземистыми и коренастыми, с крупной головой и надбровными дугами. Они имели короткие конечности и длинные руки. Как отмечает историк, вопрос о роли неандертальцев в эволюции человека является предметом дискуссии. Некоторые авторы считают, что человек современного вида не мог произойти от них.
«Около 30 тысяч лет назад эта группа вымерла. Ученые предполагают, что неандертальцы были уничтожены новым, вполне современным типом человека, который сформировался где-то в другом месте, или скрестились с ним, или сами эволюционировали до него. Если это верно, то почти нет сомнений в том, что их гены сохранились и у ныне живущих людей», — поясняет Екатерина Игонина.
Кто такой кроманьонец?
«Кроманьонец — это уже представитель неонтропа, то есть человека современного типа, населявший Землю в период 40−10 тысяч лет назад. Название вид получил от пещеры Кро-Маньон на юго-западе Франции, где были найдены его останки. Данный вид людей является предком современного человека европеоидной расы. В отличие от неандертальцев кроманьонцы уже ярко представляют из себя прототип современного человека: рост составлял 160−170 сантиметров, вес — около 60 килограмм, объем головного мозга — 1400−1450 кубических сантиметров. Черепная коробка округлая, пропорциональная, количество извилин и центров на коре головного мозга на порядок выше, чем у неандертальцев. Голова имеет вертикальную посадку, позвоночник — хорошо выраженный сигмовидный изгиб, ноги более длинные и прямые, а стопа — с подъемом», — рассказывает эксперт.
Кроманьонцы имели более прямую походку и, скорее всего, могли бегать при необходимости. Ученые обнаружили, что у данного вида людей были высокие лобные доли, которые отвечают за интеллект, логическое и абстрактное мышление. Также хорошо выраженный нос, компактные челюсти с четким подбородочным выступом. Считается, что кроманьонец умел планировать свои действия на перспективу и контролировать деятельность и эмоции.