Чем неандерталец отличается от кроманьонца

«Кроманьонец — это уже представитель неонтропа, то есть человека современного типа, населявший Землю в период 40−10 тысяч лет назад. Название вид получил от пещеры Кро-Маньон на юго-западе Франции, где были найдены его останки. Данный вид людей является предком современного человека европеоидной расы. В отличие от неандертальцев кроманьонцы уже ярко представляют из себя прототип современного человека: рост составлял 160−170 сантиметров, вес — около 60 килограмм, объем головного мозга — 1400−1450 кубических сантиметров. Черепная коробка округлая, пропорциональная, количество извилин и центров на коре головного мозга на порядок выше, чем у неандертальцев. Голова имеет вертикальную посадку, позвоночник — хорошо выраженный сигмовидный изгиб, ноги более длинные и прямые, а стопа — с подъемом», — рассказывает эксперт.