Чем находка денег или ценностей отличается от кражи

Если человек нашел чужую вещь и забрал ее себе, можно ли квалифицировать его действия как кражу, за которую предусмотрена уголовная ответственность, или это просто счастливый случай? Ответ на этот непростой вопрос дает Конституционный суд России (КС РФ) на примере реальных судебных дел.
Как сообщается на официальном сайте суда, к ним поступили жалобы от двух граждан, которых другие инстанции признали виновными в краже телефонов. В первом случае женщина нашла гаджет в автобусе, она видела, кто и как его обронил, но все равно забрала себе. Впоследствии она не отвечала на звонки владельца, отключила телефон, вынула старую симку и сбросила настройки телефона. В итоге женщине было назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно с испытательным сроком один год. Во втором деле телефон ранее перевезенного пассажира присвоил себе водитель такси. Он забрал его из салона, вставил свою сим-карту и спокойно использовал в своих нуждах. Водителю назначили наказание в виде штрафа в размере 15 000 ₽ Оба обвиняемых настаивали, что телефоны они нашли, а не украли.
Как Конституционный суд объяснил разницу между находкой и кражей?
Чтобы разграничить находку и хищение, в своем постановлении КС РФ ссылается на положения 227 статьи Гражданского кодекса. В ней сказано, что нашедший потерянную вещь обязан:
- немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее (или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее) и вернуть находку;
- если вещь найдена в помещении или на транспорте, то ее необходимо сдать лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта, который будет нести ответственность за дальнейшую судьбу находки (к примеру, отдать телефон менеджеру магазина или водителю автобуса);
- если нет возможности найти владельца, то нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.
Иными словами, находка — это неожиданно обнаруженная вещь, утерянная владельцем. Если человек нашел чужую вещь, он должен предпринять максимальные усилия, чтобы найти и вернуть ее хозяину. Однако «невыполнение этих обязанностей (поиск собственника, заявление о находке, передача найденного имущества владельцу либо его представителю
А вот тайное хищение чужого имущества — это и есть кража. Согласно примечанию к 158 статье Уголовного кодекса РФ, «безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу» трактуется как кража. То есть, это когда человек не только обнаружил найденную вещь и не стал искать владельцев, но и спрятал ее или уничтожил все признаки, позволяющие идентифицировать находку (вынул сим-карту, сбросил настройки, снял чехол с телефона
«Такое поведение приобретает общественно опасный характер, образует единое сложное деяние, которое указывает на неосновательное обогащение за счет чужой вещи и расценивается как кража», — говорится в сообщении КС РФ.
Какой штраф предусмотрен за кражу чужого имущества?
За кражу чужой вещи законом предусмотрено следующая уголовная ответственность (статья 158 УК РФ):
- штраф в размере до 80 000 рублей;
- либо обязательные работы на срок до 360 часов;
- либо исправительные работы на срок до одного года;
- либо ограничение свободы на срок до двух лет;
- либо принудительные работы на срок до двух лет;
- либо арестом на срок до четырех месяцев;
- либо лишением свободы на срок до двух лет.
Что решил Конституционный суд в отношении жалоб двух граждан, которых обвинили в краже телефонов?
Рассмотрев все обстоятельства дел КС РФ признал правомерность ранее вынесенных судебных решений в отношении двух заявителей, так как у них была возможность найти и вернуть телефоны или же передать эти полномочия правоохранительным органам, но они сознательно этого не сделали. Но главное — они умышленно присвоили себе гаджеты и сделали все, чтобы затруднить их настоящим владельцем отыскать пропажу.