Чем находка денег или ценностей отличается от кражи

Как сообщается на официальном сайте суда, к ним поступили жалобы от двух граждан, которых другие инстанции признали виновными в краже телефонов. В первом случае женщина нашла гаджет в автобусе, она видела, кто и как его обронил, но все равно забрала себе. Впоследствии она не отвечала на звонки владельца, отключила телефон, вынула старую симку и сбросила настройки телефона. В итоге женщине было назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно с испытательным сроком один год. Во втором деле телефон ранее перевезенного пассажира присвоил себе водитель такси. Он забрал его из салона, вставил свою сим-карту и спокойно использовал в своих нуждах. Водителю назначили наказание в виде штрафа в размере 15 000 ₽ Оба обвиняемых настаивали, что телефоны они нашли, а не украли.