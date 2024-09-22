Чем мужские очки отличаются от женских

Оправы разрабатываются с учетом анатомии. У мужчин более широкий лоб, высокая переносица — для них производят более широкие очки с длинным мостиком. Оправы для женщин всегда меньше, с коротким переносьем. Дужки на мужских моделях также более длинные и массивные, на женских — более узкие и утонченные, часто встречаются фигурные. Поэтому даже при кажущейся схожести, мужские очки могут соскальзывать с переносицы девушки, а женские, напротив, будут сильно стеснять мужчину.