Чем мужские очки отличаются от женских

Такие приспособления носили фараоны и другие члены высшего общества Древнего Египта. А 3000 лет назад в Китае линзы изготавливали из другого материала — кварца, очки надевали судьи, чтобы скрыть свои глаза во время заседания.
Очки, корректирующие дефекты зрения, были изобретены в Италии в XIII веке — первое письменное упоминание о них зафиксировано в 1289 году. В это время Венеция славилась искусными стекольными мастерами. Постоянно работая с материалом, они заметили оптические свойства стекла и создали что-то вроде лупы, обрамив линзы в деревянную оправу.
Еще полвека спустя поняли, что если линзу подносить к глазам, то поле обзора увеличивается, и что две линзы удобнее использовать, чем одну. Такие стекла вставили в оправу и соединили между собой. Изначально очки были без ушек, их добавил лондонский оптик Эдвард Скарлетт в начале XVIII века.
Настоящую популярность очкам принес американский актер и кинорежиссер Гарольд Ллойд в 1920-е годы. Неотъемлемым элементом его экранного образа были очки в округлой оправе. Компания, в которой Гарольд купил оправу, отправила ему 20 новых экземпляров и солидный чек — в благодарность за успешную рекламу.
В чем различия мужских и женских очков?
На первый взгляд, большинство оправ делается универсальными, подходящими и для мужчин, и для женщин. Но все же существуют отличия, о которых мы вам сейчас и расскажем.
Разница в дизайне
Первую чисто женскую форму очков — «Арлекин» — придумали в конце 1930-х годов. Модель отличалась приподнятыми уголками и скошенными боками, чем-то напоминала современную оправу «Кошачий глаз». Но в первые годы эту оправу носили только единицы. А в 1950-х годах женщины начали активно использовать очки как аксессуар. Появились модели с декором из жемчуга и страз, различные вставки, формы и узоры. Мужская мода на очки оставалась при этом довольно сдержанной, поддерживалось главное правило — цвет оправы должен соответствовать оттенку костюма. Сегодня встречаются разные вариации оправ, стекол, элементов декора как для женщин, так и для мужчин.
Размер
Оправы разрабатываются с учетом анатомии. У мужчин более широкий лоб, высокая переносица — для них производят более широкие очки с длинным мостиком. Оправы для женщин всегда меньше, с коротким переносьем. Дужки на мужских моделях также более длинные и массивные, на женских — более узкие и утонченные, часто встречаются фигурные. Поэтому даже при кажущейся схожести, мужские очки могут соскальзывать с переносицы девушки, а женские, напротив, будут сильно стеснять мужчину.
Цвет
Этот показатель относится не к обычным очкам, а к солнцезащитным. Раньше линзы ярких цветов — фиолетового, розового, голубого и красного — носили, в основном, женщины, сегодня их носят и мужчины. Однако чаще представители сильного пола выбирают стекла темных оттенков: серые, синие, черные.
Лаконичность
Мужские и женские очки могут быть выполнены в одном дизайне, но при этом в обеих версиях не будет фигурных дужек и нестандартных линз. Мужским моделям присущи минималистичное оформление и универсальность, а женская пара вынужденно поддержит эту лаконичность.
Кстати, сегодня все чаще встречаются модели очков унисекс. Например, солнцезащитные очки «Авиатор» изначально изобрели для пилотов, чтобы защитить глаза от яркого света на высоте. Впоследствии очки носили машинисты поездов и дальнобойщики для защиты от солнца, пыли и мелкого мусора в дороге. В XX веке эти очки были сугубо мужскими, а в XXI веке стали моделью унисекс.