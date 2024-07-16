Чем можно заменить сладкую газировку

Его тоже можно найти на прилавках магазинов, но в составе такого напитка будет не меньше сахара, чем в сладкой газировке. Холодный чай тоже лучше сделать дома из черной или зеленой заварки, воды и льда. Желательно, чтобы он был несладким. Если кому-то не нравится чай без сахара, можно добавить мед или стевию. Напиток зарядит вас бодростью и новыми силами, поскольку содержит кофеин.