Чем можно заменить сладкую газировку

Летом в жару многие пьют холодную сладкую газировку. Но она вредна для здоровья, потому что содержит много сахара и калорий. Какими полезными напитками её можно заменить, рассказала Общественная служба новостей.
Вода с фруктами и ягодами
Фруктовую воду можно купить в магазине, но пользы в ней мало. В составе наверняка будут сахар, подсластители, консерванты и прочие добавки. Лучше приготовить охлаждающий напиток самостоятельно. Понадобятся чистая питьевая вода, мята, лайм или лимон, кусочки фруктов и ягод. Можно добавить базилик или огурец. Такой напиток хорошо утолит жажду, даст заряд бодрости и не навредит здоровью.
Холодный чай
Его тоже можно найти на прилавках магазинов, но в составе такого напитка будет не меньше сахара, чем в сладкой газировке. Холодный чай тоже лучше сделать дома из черной или зеленой заварки, воды и льда. Желательно, чтобы он был несладким. Если кому-то не нравится чай без сахара, можно добавить мед или стевию. Напиток зарядит вас бодростью и новыми силами, поскольку содержит кофеин.
Комбуча
Основа напитка состоит из чайного гриба, в котором содержатся дрожжевые грибки и ацетобактерии. Комбуча в результате получает кисло-сладкий вкус и становится газированной, напоминающей квас. За счет своих полезных веществ напиток улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет. Это природный источник антиоксидантов и микроэлементов. Перед тем, как покупать комбучу в магазине, нужно изучить этикетку. В составе не должно быть сахара.
Домашний лимонад
Еще одна альтернатива — домашние лимонады. В них можно добавить кусочки цитрусовых и свежую мяту. В графин наливают чистую питьевую воду и несоленую минералку, а также добавляют лед. Вместо сахара — немного меда или свежевыжатый сок из сладких апельсинов.
Колд брю
Колд брю — это метод долгого и холодного заваривания напитков. Наиболее популярны кофейные и чайные колд брю. В результате долгого заваривания (от 8 до 24 часов) напиток приобретает концентрированный, приятный и мягкий вкус. Можно попробовать заварить таким образом иван-чай.
Напомним, ранее исследователи рассказали о пользе такого напитка, как свекольный сок. Также они сообщили, сколько его нужно пить в день.
Айгуль Сабитова