Чем можно заменить подорожавший «Оливье»

Нужно нашинковать капусту, натереть на терке морковь. Затем добавьте к овощам клюкву и орехи. Для заправки смешать масло, уксус и мед. При этом яблочного уксуса должно быть меньше, чем оливкового масла. Например, на две ложки оливкового масла — одну столовую ложку уксуса.