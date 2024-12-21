Чем можно заменить подорожавший «Оливье»

В беседе с «Ридусом» она посоветовала при составлении меню отдавать предпочтение сезонным продуктам — капусте, моркови, свекле, картофелю. Зимой в широком доступе также цитрусовые, которые придают блюдам свежесть. Для питательности можно добавить в салаты бобовые (фасоль, нут или чечевицу), орехи или семена.
Вместо дорогой говядины или красной рыбы диетолог рекомендует использовать куриную грудку. Это не только выгоднее, но и полезнее.
«Возьмите куриную грудку (отварную или запеченную), апельсин, морковку, листья салата или пекинской капусты и оливковое масло — две чайные или столовые ложки, в зависимости от вашей диеты. Получится яркий, вкусный и бюджетный салат», — предлагает Анна Коробкина.
Для салата с курицей и апельсином нужно отварить или запечь куриное филе с любимыми специями. Затем надо нарезать мясо небольшими кубиками. Также нужно очистить апельсин, разделить его на дольки, а потом нарезать.
Еще понадобится вареная морковь. Ее надо натереть на крупной терке. Также нарвите на небольшие кусочки зелень. Все ингредиенты смешайте, заправьте лимонным соком и оливковым маслом. Также в салат можно добавить измельченные грецкие орехи. Они придадут блюду пикантный вкус и праздничный вид.
Классический «Оливье» можно сделать более бюджетным, заменив мясо или колбасу на красную или белую фасоль. Бобовые богаты растительным белком и клетчаткой. Благодаря им салат станет очень сытным и вкусным, но при этом более доступным.
Для «Оливье» с фасолью понадобятся консервированная фасоль, картофель, морковь, соленые огурцы, зеленый горошек, яйца, майонез или греческий йогурт, зелень, соль и перец по вкусу.
Картофель, морковь и яйца надо отварить и нарезать кубиками. Туда нужно добавить фасоль, мелко нарезанные огурцы и горошек. Блюдо надо заправить майонезом или йогуртом, посолить и украсить зеленью.
Также можно приготовить салат с клюквой и орехами — использовать вместо дорогих продуктов сезонные овощи и ягоды. Кроме того, диетолог предлагает сделать самый экономичный картофельный салат с горчичной заправкой.
Для салата с клюквой и орехами понадобятся замороженная или сушеная клюква, белокочанная и краснокочанная капуста (по 200 граммов), морковь, горсть грецких орехов, оливковое масло, мед и яблочный уксус для заправки.
Нужно нашинковать капусту, натереть на терке морковь. Затем добавьте к овощам клюкву и орехи. Для заправки смешать масло, уксус и мед. При этом яблочного уксуса должно быть меньше, чем оливкового масла. Например, на две ложки оливкового масла — одну столовую ложку уксуса.
Для картофельного салата понадобятся картофель (3−4 штуки), красный лук (1 штука), соленые огурцы (2 штуки), одна чайная ложка дижонской горчицы, растительное масло, укроп и петрушка. Картофель отваривают в мундире, охлаждают и нарезают кубиками. Нужно добавить мелко нарезанный лук, огурцы и зелень. Заключительный этап — все перемешать и заправить смесью горчицы и растительного масла.
К слову, многие новогодние салаты можно сделать более полезными. Что для этого нужно, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.