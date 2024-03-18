Чем можно лечить стоматит в домашних условиях

Стоматит на начальной стадии можно лечить в домашних условиях при помощи антисептика и специальной диеты. Врачи рекомендуют не употреблять в пищу кислые продукты и продукты, раздражающие слизистую ротовой полости. Также следует исключить блюда из твердых составляющих.
Из-за чего возникает стоматит?
Характерными признаками воспаления на слизистой оболочки полости рта является покраснение и отек с формированием язвочек. Заболевание с одинаковой частотой встречается у детей и взрослых. Причины возникновения стоматита могут быть самые разные:
- попадания вируса или бактерий.
- неправильное питание.
- травмы химического или механического характера.
- нарушение гигиенических правил.
- некачественные протезы.
- использование некачественной зубной щетки со слишком жесткой щетиной.
- гормональные изменения в организме.
- болезни зубов и десен.
- недостаток витаминов.
- частое прикусывание губы или внутренней поверхности щек.
- ожог, вызванный горячей пищей
и т. д.
Лечение стоматита в домашних условиях проводится местными антисептиками, средствами для ускорения регенерации тканей. Также врач может назначить антибиотики или противовирусные препараты.
Какими средствами можно вылечить стоматит в домашних условиях?
Убрать отек и красноту можно полосканием настоем аптечной ромашки или календулы. Полоскание нужно делать 2−3 раза в день и продолжать в течение недели до полного исчезновения симптомов. Воспаление можно также снять полосканием с содой и солью (на литр теплой кипяченой воды по чайной ложке соды и соли).
Для заживление язвочек во рту можно использовать сок алоэ — им нужно обрабатывать пораженное место 2−3 раза в день около недели. Для получения сока нужно промыть свежие листья алоэ либо каланхоэ измельчить и отжать сок. Также хорошими заживляющими свойствами обладает масло облепихи. С помощью ватной палочки им можно обрабатывать очаги воспаления несколько раз в день.
Еще для обработки слизистой полости рта подходят разбавленная настойка календулы, масло шиповника, а также масляный раствор хлорофиллипта в качестве вспомогательной антибактериальной терапии.
При применении народных средств лечения следует помнить, что эффективность нетрадиционных методов значительно ниже, чем у лекарств. Кроме того они не способны устранить первопричину проблемы — вирусное заражение.
Какие есть меры профилактики стоматита?
Чтобы избежать воспаления ротовой полости нужно придерживаться здорового образа жизни, ограничить употребление кислых, острых, копченых продуктов, отказаться от вредных привычек, избегать слишком горячих или ледяных напитков и блюд.
Кроме того следует избегать травм ротовой полости, не грызть орехи и леденцы. Если сломался зуб и царапает острыми краями щеку, нужно немедленно обратиться к стоматологу.
Выбирая зубную щетку, следует обращать внимание на жесткость щетины. Жесткая щетина может травмировать десну и вызвать повышенное истирание твердых тканей зуба.
Источники:
https://legstom.ru/
https://openclinics.ru/
https://atvmedia.ru/