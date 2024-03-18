Чем можно лечить стоматит в домашних условиях

Для заживление язвочек во рту можно использовать сок алоэ — им нужно обрабатывать пораженное место 2−3 раза в день около недели. Для получения сока нужно промыть свежие листья алоэ либо каланхоэ измельчить и отжать сок. Также хорошими заживляющими свойствами обладает масло облепихи. С помощью ватной палочки им можно обрабатывать очаги воспаления несколько раз в день.