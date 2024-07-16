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Чем может быть опасна маммография

Кому и как часто ее нужно делать.

Источник: Доктор Питер

Может ли маммографический скрининг (исследование молочных желез) быть опасен? Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

Она сообщила, что традиционно маммографию назначают для профилактики рака молочной железы женщинам старше 40 лет или после 38 лет по показаниям. Раньше в стандарте указывали наличие двух рожденных детей.

Как рассказала эксперт, рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Среди факторов, повышающих риск его развития, врач назвала возраст старше 40 лет, наследственность, курение, употребление спиртного, а также молока, содержащего гормоны роста, жирных сыров, мясных продуктов, радиоактивное излучение, гормонотерапию и другое.

Примечательно, что сначала маммографический скрининг оценивали как метод улучшения здоровья женщин и снижения риска рака молочной железы. Однако в последние годы о пользе этой процедуры спорят, поскольку она далеко не безобидна и до 40 лет в принципе непоказательна.

Дело в том, что ткань молочной железы преимущественно железистая, плотная. В связи с этим рентгенологическими методами исследования выявить новообразования трудно.

Основной метод диагностики — это УЗИ с 5-го по 12-й день менструального цикла. И достаточно новый, но информативный метод — термография.

Хамис Магомедова
врач-онколог

Также она рассказала, что пользу и вред маммографии исследуют ученые из разных стран. Выводы некоторых из них крайне категоричны.

Так, маммография — это канцерогенное облучение тканей груди. Особенно гиперчувствительны ткани в груди пременопаузных пациенток. Чем больше процедур делает женщина, тем чаще она подвергает себя опасности.

Кроме того, это достаточно болезненный диагностический метод, и микротравма вполне может стать пусковым механизмом для развития рака.

Еще один минус процедуры — частые ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Встречается и гипердиагностика (ошибочное медицинское заключение) при выполнении маммографии. Только в США она составляет порядка 30%.

Эксперт отметила, что ложноположительные результаты приводят не только к финансовым затратам, но и нарушают психологическое здоровье женщины.

По словам онколога, маммографию для профилактики рака молочной железы рекомендуется делать раз в два года, а, если чаще — только строго по рекомендации врача.

Кстати, ранее эксперты заявили, что от этого заболевания может защитить одна из специй.

Айгуль Сабитовв