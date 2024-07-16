Чем может быть опасна маммография

Примечательно, что сначала маммографический скрининг оценивали как метод улучшения здоровья женщин и снижения риска рака молочной железы. Однако в последние годы о пользе этой процедуры спорят, поскольку она далеко не безобидна и до 40 лет в принципе непоказательна.