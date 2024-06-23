Чем может быть опасна готовая еда

И не забывайте придерживаться элементарных правил гигиены при приеме пищи: мойте руки перед едой, не оставляйте еду дольше, чем рекомендовано хранить ее в холодильнике, а в случае сомнений в качестве блюда или его безопасности, лучше совсем отказаться от употребления продукта.