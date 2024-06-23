Чем может быть опасна готовая еда

Дело в том, что готовые блюда могут быть приготовлены из некачественных продуктов, возможны нарушения правил гигиены.
Не исключено несоблюдение температурного режима при доставке заказа, а это чревато ростом патогенов в еде.
Кроме того, многое зависит и от человеческого фактора. К примеру, повар забыл помыть зелень.
Чем рискует потребитель
Самые опасные микробы, способные вызвать пищевое отравление, по словам врача, — это сальмонелла, кишечная палочка и Clostridium botulinum.
Сальмонеллез —заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт. Сопровождается диареей, лихорадкой и спазмами желудка.
Инфекция обычно вызвана употреблением недостаточно обработанного мяса, птицы, яиц, соусов и непастеризованного молока.
В отличие от других болезнетворных бактерий, кишечная палочка вызывает пищевое отравление, попав в организм даже в небольших количествах. Из-за этого можно заболеть, съев слегка недожаренный бургер.
Чаще можно отравиться при употреблении фарша, непастеризованного молока или свежих продуктов (овощи, зелень, фрукты и ягоды).
Ботулизм вызывается токсином, вырабатываемым бактерией Clostridium botulinum.
«Данный токсин — один из самых сильных органических ядов, известных науке! Если проглотить пищу, содержащую этот токсин, это может привести к серьезнейшим последствиям. Основной грозный симптом — паралич», — предупреждает врач.
Как уберечься
В пресс-службе Роскачества предупредили: покупая готовую кулинарную продукцию, обязательно обращайте внимание на упаковку. Она должна быть плотно закрытой, без нарушения целостности.
Маркировка — только четкая и достоверная. На ней обязаны указать информацию о производителе продукта, самом продукте, составе, дате изготовления, сроках годности и условиях хранения, условиях употребления в пищу, наличии аллергенов, контактная информация производителя, телефоны отдела контроля качества.
Важно и то, в каком температурном режиме хранится продукт. Если, допустим, вы заказали горячее блюдо и холодные закуски, то охлажденные продукты должны быть строго в отдельном пакете.
Анастасия Ефимова советует заказывать еду только в проверенных местах, где соблюдаются правила санитарной гигиены, а перед заказом проверять рейтинг и отзывы в Интернете.
И не забывайте придерживаться элементарных правил гигиены при приеме пищи: мойте руки перед едой, не оставляйте еду дольше, чем рекомендовано хранить ее в холодильнике, а в случае сомнений в качестве блюда или его безопасности, лучше совсем отказаться от употребления продукта.
Анастасия Ефимова, врач-диетолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины