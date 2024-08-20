Чем море отличается от океана?

Ученые признаются, что строгих различий между двумя названиями водоемов нет — в публицистических текстах слова и вовсе часто используют как синонимы. К тому же, как напоминает портал IFLScience, все моря и океаны все равно являются частями единого грандиозного водоема — мирового океана. Но по разным причинам — политическим, географическим, культурным — этот океан разделен на разные зоны — и можно выделить признаки, по которым они отличаются.