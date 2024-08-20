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Чем море отличается от океана?

Не только размерами.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

В языке есть много слов для обозначения водоемов. Пруд — маленький и без течения, озеро — окружено землей и есть проточная вода. В целом все интуитивно понятно. А как понять, вот чем море отличается от океана?

Ученые признаются, что строгих различий между двумя названиями водоемов нет — в публицистических текстах слова и вовсе часто используют как синонимы. К тому же, как напоминает портал IFLScience, все моря и океаны все равно являются частями единого грандиозного водоема — мирового океана. Но по разным причинам — политическим, географическим, культурным — этот океан разделен на разные зоны — и можно выделить признаки, по которым они отличаются.

Что такое океан?

Океан — это огромный массив соленой воды. Мировой океан поделен на океаны поменьше исключительно для географического удобства — границами океанов поменьше почти всегда являются берега континентов и узкие проливы.

Исторически океанов было 4: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный ледовитый. В последние годы ученые часто выделяют еще и Южный океан — водный массив, омывающий Антарктиду. Его границей выступает Антарктическое циркумполярное течение, которое опоясывает земной шар примерно по 60-й параллели южной широты.

Что такое море?

Моря — это небольшие части океана (поэтому, если назвать море океаном, вы скорее всего не ошибетесь). Море — это чаще всего прибрежный участок океана, по крайней мере частично ограниченный сушей.

Впрочем, из этого правила есть и исключения. Например, Саргассово море никак не ограничено сушей. Его границей выступают три океанических течения: Северо-Атлантическое, Канарское и Северное Пассатное. А Средиземное море, хотя формально и соответствует правилу (часть океана, окруженная сушей), настолько глубоко вдается в землю, что вы наверняка дезориентируете собеседника, назвав его Атлантическим океаном.

Кроме того, конечно, есть моря, на самом деле морями не являющиеся — Аральское и Каспийское. Это два грандиозных озера в Средней Азии, сохранившие исторические названия, которые дали им мореплаватели древности.

Ранее рассказывали, что ученые обнаружили огромный океан под поверхностью Марса.