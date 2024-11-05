Чем медовуха отличается от сбитня

Сбитень, судя по этикетке, волшебное снадобье. Его продают даже в аптеках, а производители заявляют, что уникальный состав продукта поможет справиться с простудой, ожирением, расстройствами пищевого поведения, нормализует давление, улучшает пищеварение и т. д. Эксперты выяснили, что в сбитне действительно есть антимикробные вещества, но очень мало: для получения антимикробного эффекта пить магазинный сбитень нужно не ложками, а литрами. Также классический сбитень на 50−65% состоит из сахара: в пределах пары ложек ничего страшного, но и пользы тоже никакой.