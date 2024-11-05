Чем медовуха отличается от сбитня

Медовуху и сбитень роднит мед в основе. Aif.ru разобрался, в чем разница между этими напитками и что полезнее.
Что такое медовуха и как ее готовят?
Интересно, что у медовухи не очень древние корни — этот напиток придумали на основе распространенного на Руси ставленого мёда. В выражении «пить мёд» под мёдом имеют в виду крепкий заброженный напиток из меда, ягод и воды.
Из открытых источников известно, что популярность мёда сошла на нет с появлением водки, а рецепт медовухи появился только в XVIII веке.
Сейчас на полках магазинов редко можно встретить напиток с мёдом в составе — для упрощения технологии и удешевления продукта производители кладут сахар, а мёд — немного для аромата и тот чаще заменяют ароматизаторами. Понять, что медовуха качественная и натуральная можно по сроку годности — такой напиток не храниться больше месяца.
Медовуху считают полезной настолько, насколько может быть полезным алкоголь на меду. Мед обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, а если приготовить напиток с добавлением диких дрожжей — перги (цветочная пыльца, частично ферментированная слюной пчел) — станет еще полезнее для иммунной, эндокринной и пищеварительных систем.
Что такое сбитень и как его готовят?
Технология изготовления сбитня достаточно проста: травы — ромашку, хмель, шалфей, мяту
Напиток преимущественно безалкогольный — его на Руси пили горячим, чтобы согреться, и холодным — летом после бани или долгой прогулки. С появлением чая он потерял свою популярность. Если добавить в сбитень дрожжи или хмель можно добиться появления небольшого градуса — до семи единиц.
Магазинный сбитень — чаще всего концентрат. На 40 литров травяного отвара — 60 литров меда. Изначально в напиток кроме меда тоже могли добавить добрую порцию сахара или патоки. Можно использовать его как сироп, а для приготовления напитка — развести пару ложек в горячей воде.
Полезен ли сбитень для здоровья?
Сбитень, судя по этикетке, волшебное снадобье. Его продают даже в аптеках, а производители заявляют, что уникальный состав продукта поможет справиться с простудой, ожирением, расстройствами пищевого поведения, нормализует давление, улучшает пищеварение
Вся информация, касающаяся здоровья и медицины, представлена исключительно в ознакомительных целях. Необходима консультация специалиста.