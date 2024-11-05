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Чем медовуха отличается от сбитня

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Медовуху и сбитень роднит мед в основе. Aif.ru разобрался, в чем разница между этими напитками и что полезнее.

Что такое медовуха и как ее готовят?

Интересно, что у медовухи не очень древние корни — этот напиток придумали на основе распространенного на Руси ставленого мёда. В выражении «пить мёд» под мёдом имеют в виду крепкий заброженный напиток из меда, ягод и воды.

Медовуха — это слабоалкогольный продукт из воды, меда и дрожжей.

Из открытых источников известно, что популярность мёда сошла на нет с появлением водки, а рецепт медовухи появился только в XVIII веке.

Сейчас на полках магазинов редко можно встретить напиток с мёдом в составе — для упрощения технологии и удешевления продукта производители кладут сахар, а мёд — немного для аромата и тот чаще заменяют ароматизаторами. Понять, что медовуха качественная и натуральная можно по сроку годности — такой напиток не храниться больше месяца.

Медовуху считают полезной настолько, насколько может быть полезным алкоголь на меду. Мед обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, а если приготовить напиток с добавлением диких дрожжей — перги (цветочная пыльца, частично ферментированная слюной пчел) — станет еще полезнее для иммунной, эндокринной и пищеварительных систем.

Что такое сбитень и как его готовят?

Технология изготовления сбитня достаточно проста: травы — ромашку, хмель, шалфей, мяту и т. п. — заваривают кипятком и отдельно теплой водой растворяют мед. Потом их нужно соединить (сбить) (отсюда и название) и прокипятить. В качестве специй используют корицу, гвоздику, лавровый лист и т. д. Известно более трехсот рецептов сбитня — от региона к региону, от города к городу, да даже в разных семьях, свои нюансы. Например, есть сбитень с хреном, с редькой, с маральим корнем. Об этом Игорь Кехтер, руководитель музея российских национальных напитков, рассказал каналу НТВ.

Напиток преимущественно безалкогольный — его на Руси пили горячим, чтобы согреться, и холодным — летом после бани или долгой прогулки. С появлением чая он потерял свою популярность. Если добавить в сбитень дрожжи или хмель можно добиться появления небольшого градуса — до семи единиц.

Магазинный сбитень — чаще всего концентрат. На 40 литров травяного отвара — 60 литров меда. Изначально в напиток кроме меда тоже могли добавить добрую порцию сахара или патоки. Можно использовать его как сироп, а для приготовления напитка — развести пару ложек в горячей воде.

Полезен ли сбитень для здоровья?

Сбитень, судя по этикетке, волшебное снадобье. Его продают даже в аптеках, а производители заявляют, что уникальный состав продукта поможет справиться с простудой, ожирением, расстройствами пищевого поведения, нормализует давление, улучшает пищеварение и т. д. Эксперты выяснили, что в сбитне действительно есть антимикробные вещества, но очень мало: для получения антимикробного эффекта пить магазинный сбитень нужно не ложками, а литрами. Также классический сбитень на 50−65% состоит из сахара: в пределах пары ложек ничего страшного, но и пользы тоже никакой.

Вся информация, касающаяся здоровья и медицины, представлена исключительно в ознакомительных целях. Необходима консультация специалиста.