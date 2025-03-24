Чем клиника отличается от поликлиники

Кроме консультаций, в поликлиниках могут проводить базовые диагностические исследования: анализы, электрокардиограмму, УЗИ, флюорографию. Также в некоторых поликлиниках есть дневные стационары, где пациентам могут делать некоторые процедуры, например, ставить капельницы. Но на ночь человек отправляется домой. Сложные обследования или операции в поликлинике не проводятся, для этого пациента направляют в стационар или специализированные учреждения.