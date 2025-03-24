Чем клиника отличается от поликлиники

Клиника и поликлиника — два понятия, которые встречаются в сфере здравоохранения. Часто эти слова употребляются как синонимы. Но разница между ними все же есть.
Что такое поликлиника?
Поликлиника — это, прежде всего, лечебно-профилактическое учреждение, которое оказывает медицинскую помощь населению на амбулаторном уровне. Основная задача поликлиники — диагностика заболеваний на ранних стадиях, профилактика и динамическое наблюдение за пациентами. Именно сюда люди чаще всего обращаются, чтобы пройти осмотр у терапевта, получить консультацию специалиста узкого профиля, оформить больничный лист, пройти медицинскую комиссию или диспансеризация.
Поликлиники, как правило, работают с большим потоком пациентов и прикрепляют к себе определённое количество жителей конкретного района. Приём ведут врачи разных специальностей: терапевты, хирурги, кардиологи, неврологи, отоларингологи, офтальмологи и другие. Но объём и сложность медицинской помощи в поликлинике ограничены. Здесь обычно оказывают помощь в пределах амбулаторного лечения, то есть без госпитализации пациента.
Кроме консультаций, в поликлиниках могут проводить базовые диагностические исследования: анализы, электрокардиограмму, УЗИ, флюорографию. Также в некоторых поликлиниках есть дневные стационары, где пациентам могут делать некоторые процедуры, например, ставить капельницы. Но на ночь человек отправляется домой. Сложные обследования или операции в поликлинике не проводятся, для этого пациента направляют в стационар или специализированные учреждения.
Что такое клиника?
Клиника — понятие более широкое. В классическом понимании клиника — это медицинское учреждение, где лечат пациентов в стационаре, под круглосуточным наблюдением. В клиниках также есть учебные кафедры для студентов и аспирантов медицинских вузов, они проходят обучение и получают практические навыки, наблюдая за лечением больных. Внедряют в клиниках и новые, экспериментальные методы лечения.
Так же в клиниках есть лаборатории, где исследуют новые медицинские препараты.
В чем отличия клиники и поликлиники?
Главное отличие клиники от поликлиники — более высокий уровень оснащения и профессиональной подготовки специалистов. В клиниках в том числе работают врачи высшей категории, профессора, кандидаты и доктора медицинских наук. Там проводят сложные хирургические операции, используют новейшие методы диагностики, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографию, эндоскопию, генетические исследования.
В некоторых клиниках практикуется индивидуальный подход к каждому пациенту, для человека разрабатывается персональная программа обследования и лечения. Это характерно для частных клиник и крупных научно-исследовательских медицинских центров.
Стоит отметить и ещё одно важное различие. Поликлиники в России, как правило, государственные и работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), что делает большинство услуг бесплатными для граждан. В поликлинике можно получить консультацию терапевта или пройти обследование, не оплачивая услуги напрямую.
Клиники же часто бывают частными или ведомственными и работают по системе добровольного медицинского страхования (ДМС) или на коммерческой основе. Это означает, что многие услуги оплачиваются пациентом.