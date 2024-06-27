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Чем клещ может заразить собаку?

Как защитить любимого питомца.

Источник: AP 2023

Укус клеща для собаки может быть вполне безопасен, но эти насекомые — переносчики многих заболеваний. Они могут заразить пса различными инфекциями. Об этом «Доктору Питеру» рассказала ассистент ветеринарного врача Ольга Лешатон.

Эксперт назвала целый ряд заболеваний, которые могут развиться у собаки после укуса клеща.

  • Эрхилиоз. К его ключевым симптомам относят лихорадку, поражение суставов, выделения из носа с гноем, расстройство стула, плохой аппетит. Кроме того, при таком заболевании собака худеет, становится вялой.
  • Пироплазмоз (бабезиоз). Животное, зараженное этой инфекцией, испытывает сильную жажду, страдает от диареи, одышки. Также повышается температура.
  • Анаплазмоз. К основным симптомам относят вялость, мочу цвета крови, кровоизлияния, гематомы. Также собака не хочет есть.
  • Гепатозооноз. Эту инфекцию можно узнать по обильным выделениям из носа, диарее, носовому кровотечению, нарушению походки из-за боли в суставах, гнойным выделениям из глаз.
  • Боррелиоз (болезнь Лайма). Из-за этой инфекции появляются воспаление суставов и, как следствие, хромота, повышается температура, собака не ест, место укуса воспаляется и опухает.
  • Бартонелез. Заболевание может протекать без симптомов, но при этом питомец быстро умирает. Инфекцию можно обнаружить во время осмотра ротовой полости, где могут развиваться язвочки и воспаления десен. Также могут появиться диарея, апатия, вялость, воспаление в суставах, хромота. На заболевание могут указывать и снижение артериального давления, нарушение ритма сердца, кашель и шумы в легких.

Во всех случаях ветеринары назначают комплексную терапию и антибиотики. При этом важно на начальной стадии обнаружить симптомы и провести диагностику. Лечить самому питомца не нужно: можно потерять драгоценное время.

Для профилактики нужно тщательно осматривать пса после каждой прогулки, уделяя особое внимание коже и шерсти в паховой области, а также возле ушных раковин.

Если на собаке оказался клещ, надо немедленно отвезти питомца к врачу. Эксперт напоминает, что насекомых нужно вытаскивать, делая вращательные движения. Потом клеща надо будет сдать в ветеринарную лабораторию. Место укуса необходимо обработать спиртовым раствором.

«Чем дольше насекомое находится на собаке, тем активнее оно меняет цвет от серого до розовато-красного», — заметила Ольга Лешатон.

Она советует использовать ошейники от клещей или капли. Также существует вакцина от пироплазмоза, которую можно сделать в любой ветеринарной клинике.

Интересно, что собаки сами могут выявлять болезни у людей. Как животные это делают, недавно рассказала кинолог.

Айгуль Сабитова