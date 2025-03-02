Чем известен избранный президент Абхазии Бадра Гунба

Гунба Бадра Зурабович родился 14 августа 1981 года в Сухуме. В 1998 году поступил на экономический факультет Абхазского государственного университета. Через год перевелся на экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета по специальности «бухгалтерский учет и аудит», окончил вуз в 2003 году. В 2005—2006 годах прошел переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по специальности «организация правового обеспечения».