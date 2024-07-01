Чем известен Гоша Рубчинский

В 2016 году дизайнер и его друг и вдохновитель Толя Титаев создали бренд для скейтеров «Рассвет». К этому моменту одежда под брендом Гоши Рубчинского продавалась почти в сотне стран мира — от Европы до Австралии. В том же году господин Рубчинский представил свой первый аромат, созданный в сотрудничестве с Comme des Garcons. Работая над ним, дизайнер думал о московском лете, а также о том, как пахнет жаркий город — горячим бетоном и деревом. В разные годы Гоша Рубчинский выпускал коллаборации с Burberry, Levi Strauss & Co. и Dr. Martens, а также с Adidas.