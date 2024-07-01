Чем известен Гоша Рубчинский

Рубчинский Георгий Александрович родился 29 июня 1984 года в Москве. Окончил Московский колледж технологий и дизайна. По завершении учебы работал парикмахером и стилистом в салоне Toni & Guy.
Свою первую коллекцию — «Империя зла» — создал в 2008 году, показ прошел на стадионе в Сокольниках. Название отсылало к словам Рональда Рейгана, который так называл СССР. Символами коллекции стали изображения разъяренного медведя и двуглавого орла с автоматами, их можно было увидеть на футболках, шортах, толстовках, куртках и брюках. В центре коллекции также были мотивы заката Союза и постсоветской реальности: спортивные костюмы и атмосфера дворовой романтики перекликались с рейвами и эстетикой уличной моды.
Вещи с первого показа дизайнеру впоследствии пришлось безвозмездно раздать друзьям — денег на создание полноценного бренда с точками продаж у него не хватило. С тех пор все коллекции Гоши Рубчинского так или иначе связаны с постсоветской эпохой и признаются образцом спортивно-уличной эстетики.
В СМИ дизайнера называют одним из родоначальников стиля Russian Neo Camp. Благодаря Гоше Рубчинскому толстовки и футболки с кириллицей начали отождествлять со скейтборд-культурой и хип-хопом, а лысые мужчины в спортивных костюмах стали трендом.
В 2012 году на вечере у друзей Гоша Рубчинский встретился с директором японского бренда Comme des Garcons Адрианом Йоффе, который предложил ему сотрудничество: господин Рубчинский отвечал за творческую сторону процесса, Comme des Garcons — за производство и продажи. Параллельно Гоша Рубчинский делал лукбуки для крупных брендов и выпускал книги.
В 2016 году дизайнер и его друг и вдохновитель Толя Титаев создали бренд для скейтеров «Рассвет». К этому моменту одежда под брендом Гоши Рубчинского продавалась почти в сотне стран мира — от Европы до Австралии. В том же году господин Рубчинский представил свой первый аромат, созданный в сотрудничестве с Comme des Garcons. Работая над ним, дизайнер думал о московском лете, а также о том, как пахнет жаркий город — горячим бетоном и деревом. В разные годы Гоша Рубчинский выпускал коллаборации с Burberry, Levi Strauss & Co. и Dr. Martens, а также с Adidas.
О дружбе американского рэпера и бизнесмена Канье Уэста с Гошей Рубчинским заговорили в 2016 году. Тогда стало известно, что дизайнер будет работать над линией одежды и обуви бренда Yeezy, принадлежащего рэперу. В 2018-м Гоша Рубчинский стал автором эскиза для одной из татуировок Канье Уэста и участвовал в создании его альбома Vultures. В том же году, по данным СМИ, рэпер тайно прилетал в Москву на встречу с дизайнером.
В 2018 году авторитетное издание The Business of Fashion включило Гошу Рубчинского в список самых влиятельных людей модной индустрии. Тогда же дизайнер закрыл свой бренд после скандала, связанного с домогательствами.
В декабре 2023 года господин Рубчинский возглавил отдел дизайна компании Yeezy. Первая коллекция Гоши Рубчинского для YZY (так стилизованно пишут название бренда) вышла спустя почти два месяца после назначения, в нее вошли футболка, худи, спортивные штаны и носки. На фоне нового назначения дизайнер воскресил и одноименный бренд. Помимо работы над коллекциями Yeezy Гоша Рубчинский собирается представить и собственные линейки.