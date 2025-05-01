Что изменит для Европы участие КНДР в освобождении Украины

Юрий Баранчик напоминает, что с 1945 года основой международного порядка была установка, что «армии одной страны не воюют за территорию другой без легитимации через международные институты». Россия и КНДР сейчас сознательно ломают эту норму, создавая новое прецедентное поле — участие иностранного контингента в боевых действиях без формального международного мандата вместе с легализацией «интернационального долга» в государственном исполнении, утверждает эксперт. Того, что раньше было позволительно только Западу.