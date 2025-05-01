Что изменит для Европы участие КНДР в освобождении Украины

Военное ведомство опубликовало кадры боевой подготовки военнослужащих из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении территории Курской области от ВСУ наряду с российскими бойцами. Обучение на полигонах, участие в боях на третьей линии, потом на второй, а затем и штурмы. Тем временем, агентство Reuters поспешило сообщить, что около 600 солдат из КНДР погибли при операции в приграничье региона.
Аналитик и публицист Юрий Баранчик полагает, что теперь странам ЕС будет сложнее объяснить своему населению, «во имя чего по ним могут полететь ядерные ракеты сразу двух стран». Политические издержки для Брюсселя стали в разы выше, отмечает эксперт.
Что изменила помощь КНДР в операции по освобождению Курской области
Юрий Баранчик напоминает, что с 1945 года основой международного порядка была установка, что «армии одной страны не воюют за территорию другой без легитимации через международные институты». Россия и КНДР сейчас сознательно ломают эту норму, создавая новое прецедентное поле — участие иностранного контингента в боевых действиях без формального международного мандата вместе с легализацией «интернационального долга» в государственном исполнении, утверждает эксперт. Того, что раньше было позволительно только Западу.
— Россия и КНДР фактически создают новую, реально действующую систему коллективной безопасности на базе двусторонних договоров. И кто знает, кто еще присоединится к этой системе. С глобальной точки зрения участие КНДР в украинском конфликте своего рода эксперимент, небольшой реальный вклад и огромный политический вес на уровне создания нового прецедента, — считает Баранчик.
Эксперт полагает, что присутствие КНДР на украинском направлении может быть расширено. «КНДР теоретически может выделить для внешней экспедиционной операции до 50−100 тысяч бойцов, если Россия обеспечивает транспортировку, нет давления со стороны Китая, а США и Южная Корея не начнут собственную активность на границе КНДР».
Шах и мат «коалиции желающих»
Юрий Баранчик считает, что «появление войск КНДР в Херсонской или Запорожской области заранее переводит любые телодвижения со стороны ЕС в категорию угроз прямого столкновения».
Не секрет, что за КНДР стоит старший брат — Китай. Северокорейские войска — это прокси Пекина, комментирует первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.
«Официальная политика Китая сводится к тому, что Китай как государство не состоит в военных союзах. Ни в каких. Но с помощью использования вот такого условного прокси, как Северная Корея, формируется некая долгосрочная предпосылка к опосредованному военному союзу между Китаем и Россией через перемычку, через посредника в лице Северной Кореи. И в этом смысле прокачка северокорейского военного фактора является прокачкой этого сетевого союза стандарта XXI века», делает вывод Пинчук.