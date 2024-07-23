Чем джезва отличается от турки

Родоначальник емкости для варки кофе — обычный медный котелок, который использовали африканские кочевники. Со временем стало понятно, что большая посуда не подходит для такого образа жизни, и котелки стали меньше: модернизированную посуду назвали «далла» — это был кувшин из металла с одной ручкой и удлиненным носиком.
Джезва появилась после того, как кофе завезли в Стамбул, — из емкости для путешествий сделали еще более эргономичную и изящную форму: горлышко стало уже, чтобы напиток «не убегал», а ручку сделали длиннее. Объем сосуда позволял сделать кофе на одного, а не варить большой объем в далле.
Турка — то же самое, что и джезва. Турецкие купцы завезли в Россию кофе вместе с привычным приспособлением для варки напитка, но его аутентичное название было слишком сложное — так и появилась «турка» по созвучию с национальностью.
Лучший материал для изготовления турки (джезвы) — медь. Ее теплопроводность позволяет равномерно нагревать напиток, независимо от того, на углях готовится кофе или на плите. Такая технология сохраняет вкус кофейных масел, не давая закипеть. Изнутри емкость дополнительно покрывают серебром или пищевым оловом — эти металлы не представляют опасности при нагревании для пищевых продуктов.