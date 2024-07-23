Чем джезва отличается от турки

Джезва появилась после того, как кофе завезли в Стамбул, — из емкости для путешествий сделали еще более эргономичную и изящную форму: горлышко стало уже, чтобы напиток «не убегал», а ручку сделали длиннее. Объем сосуда позволял сделать кофе на одного, а не варить большой объем в далле.