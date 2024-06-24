Чем дорама отличается от сериала?

Что такое дорама?
Дорамами принято называть телесериалы, выпускаемые в Восточной Азии. Чаще всего под термином подразумевается южнокорейский сериал, но также он обозначает японские, китайские, тайские, тайваньские и вьетнамские сериалы.
Сам термин «дорама» появился в Японии, где в первой половине XX века трансформировали привычное нам слово «драма». Причем им называют абсолютно все сериалы, вне зависимости от жанра, — дорамой может быть и хоррор, и комедия, и фэнтези.
Дорамы вместе с k-pop (korean popular music — «корейская популярная музыка») стали частью корейской волны, которая стала распространяться по всему миру в 1990-х годах с подачи правительства Южной Кореи.
Что такое сериал?
Сериал — это многосерийное кинопроизведение, характеризуемое регулярностью выхода новых эпизодов (серий). Эпизоды могут быть объединены общим сюжетом (такие сериалы называют горизонтальными), включать одного или нескольких героев, появляющихся в слабо связанных или вовсе не связанных друг с другом сюжетах (такие сериалы называют вертикальными), или представлять собой самостоятельные произведения (сериалы-антологии). Такое объяснение дает Большая российская энциклопедия.
Чем дорамы отличаются от сериалов?
Дорамы отличаются меньшим количеством эпизодов. Большинство проектов состоит из одного сезона, включающего от 16 до 24 серий. Редко эпизодов бывает больше, как правило, в исторических шоу. Длительность каждой серии — час-полтора.
В дорамах практически всегда присутствуют романтические линии, но в то же время они консервативнее любых других сериалов. Здесь почти не бывает откровенных сцен: обнаженное тело — табу на корейском телевидении.
В азиатских сериалах делается акцент на отношениях между людьми, на чувствах. С первых серий зрителя увлекают душевные переживания героев, их взаимоотношения и хитросплетения сюжетной линии. Чаще всего в дорамах история завершается полностью и со счастливым концом.
Авторы дорам прислушиваются к мнению аудитории: после выхода первых эпизодов они отслеживают реакцию зрителей и нередко вносят изменения в сценарий следующих серий в соответствии со зрительскими ожиданиями.
Часто на главные и второстепенные роли в дорамах приглашаются айдолы — корейские поп-звезды, благодаря чему к зрительской аудитории сериала добавляется огромное количество фанатов исполнителя. Да и обычные актеры выглядят здесь как с обложки журнала: герои всегда хорошо одеты, с идеальной кожей и идеальной укладкой.