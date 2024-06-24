Чем дорама отличается от сериала?

Часто на главные и второстепенные роли в дорамах приглашаются айдолы — корейские поп-звезды, благодаря чему к зрительской аудитории сериала добавляется огромное количество фанатов исполнителя. Да и обычные актеры выглядят здесь как с обложки журнала: герои всегда хорошо одеты, с идеальной кожей и идеальной укладкой.