Чем богемское стекло отличается от хрусталя

Богемское стекло родом из Чехии. В его составе действительно есть все компоненты, присущие стеклу: около 70% занимает кварцевый песок, к которому добавляют известняк, карбонат калия. Однако в нем также присутствует и оксид свинца, что делает чешское стекло хрусталем. На изделиях чешских мастеров указано содержание свинца — традиционно это 24% и больше, но в разных странах любое содержание свинца в стекле, даже 1%, уже делает его хрусталем.