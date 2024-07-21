В советский период посуда из хрусталя и богемского стекла была показателем достатка — за ней гонялись, ставили на видное место в сервант и сервировали ею стол только по праздникам. Современные россияне дают новую жизнь бабушкиным сокровищам: тяжелые бокалы, рюмки на высоких ножках, резные салатники и селедочницы активно покупают с рук и используют в обычной жизни. Чем богемское стекло отличается от хрусталя, разобрался aif.ru.
Что такое хрусталь?
Хрусталь бывает природного и искусственного происхождения. Горный хрусталь — это прозрачный минерал, разновидность кварца. Это ценное ювелирное и пьезооптическое сырье, не имеющее никакого отношения к посуде и предметам интерьера. Хрусталь, изготавливаемый человеком, это стекло с добавлением оксида свинца. Материал назвали по аналогии с природным кварцем из-за сходства — они идеально прозрачные и прочные.
Зачем при изготовлении хрусталя в стекло добавляют свинец?
Свинец в составе стекла влияет на свойства материала: оно становится плавким при меньшей температуре, с ним легче работать, а в результате получается более прочным. Кроме того, состав хрусталя позволяет получить ту самую прозрачность блеск и высокую дисперсию: свет, попадающий на хрустальное изделие, преломляется и создает радужные отблески. Отличить стекло от хрусталя можно по «хрустальному звону»: последний звучит ярче и мелодичнее.
Из чего делают богемское стекло?
Богемское стекло родом из Чехии. В его составе действительно есть все компоненты, присущие стеклу: около 70% занимает кварцевый песок, к которому добавляют известняк, карбонат калия. Однако в нем также присутствует и оксид свинца, что делает чешское стекло хрусталем. На изделиях чешских мастеров указано содержание свинца — традиционно это 24% и больше, но в разных странах любое содержание свинца в стекле, даже 1%, уже делает его хрусталем.
Источники: https://gus-hrustal.ru/ https://www.vokrugsveta.ru/ https://www.gastronom.ru/