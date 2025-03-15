«Чем ближе, тем хуже»: Психолог рассказала, почему дружба со свекровью — плохая идея

«Чем ближе отношения свекрови и невестки, тем они вредоноснее, в этом вопросе очень важны границы, и чем они дальше, тем корректнее будет общение. Свекровь — это прежде всего мама мужа, а значит, совершенно чужой человек для женщины, поэтому, чтобы контакт был комфортным и благоприятным для каждой из них, нужно соблюдать дистанцию», — отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».