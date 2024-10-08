Чем бакалавриат отличается от специалитета?

Бакалавриат и специалитет являются уровнями профессионального высшего образования в России. Для освоения их программ нужно иметь среднее общее образование. У бакалавриата и специалитета есть и много других схожих черт, между тем, они отличаются по содержанию и продолжительности обучения, устанавливаемых федеральными государственными образовательными стандартами.
В чем разница между специалитетом и бакалавром?
Специалитет — это привычная для России система высшего образования. В ходе обучения готовятся специалисты для профессиональной деятельности в отдельной отрасли.
Срок получения первого высшего образования на очном отделении, как правило, составляет пять лет.
Бакалавриат — это первая ступень Болонской системы образования (общеевропейская образовательная система). Соответственно, диплом бакалавра можно получить в вузах, которые перешли на Болонскую систему. В России она начала действовать с сентября 2003 года. В 2022 году Болонскую систему исключили российские вузы, но в России продолжают готовить к выпуску бакалавров. При этом, как заявил в мае 2024 года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, с 2025 года в России исчезнет понятие «бакалавр».
Условия зачисления на бакалавриат практически такие же, как и на специалитет: абитуриент должен иметь среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование, сдать ЕГЭ по требуемым предметам (в некоторых случаях — пройти вступительные испытания). Дополнительные баллы при поступлении можно получить за счет индивидуальных достижений. Также возможно зачисление без вступительных испытаний, например, если абитуриент является победителем или призером всероссийской олимпиады школьников. Как и на специалитет, так и на бакалавриат можно поступить по особой, отдельной, целевой или совмещенной квоте.
На очной форме обучения на бакалавриате, обычно учатся на год меньше, чем на специалитете, — четыре года. В связи с этим аналогичная специалитету программа бакалавриата может быть немного сжата: например, освоение дисциплины занимает на один семестр меньше либо некоторые курсы специалитета отсутствуют в программе бакалавриата.
Несмотря на это, диплом бакалавра свидетельствует о наличии у выпускника высшего образования. Ему присваивается квалификация «бакалавр».
Бакалавры могут продолжить обучение и получить степень магистра. Магистратура — еще один уровень профессионального высшего образования в России, а также вторая ступень Болонской системы. Как правило, срок обучения в магистратуре в составляет два года.