Чем бакалавриат отличается от специалитета?

Условия зачисления на бакалавриат практически такие же, как и на специалитет: абитуриент должен иметь среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование, сдать ЕГЭ по требуемым предметам (в некоторых случаях — пройти вступительные испытания). Дополнительные баллы при поступлении можно получить за счет индивидуальных достижений. Также возможно зачисление без вступительных испытаний, например, если абитуриент является победителем или призером всероссийской олимпиады школьников. Как и на специалитет, так и на бакалавриат можно поступить по особой, отдельной, целевой или совмещенной квоте.