Чем апартаменты отличаются от квартиры

Апартаменты находятся в нежилых зданиях, поэтому там не действуют ГОСТы, СанПиНы и Жилищный кодекс. Иными словами, рядом с ними может не оказаться детского сада, школы и поликлиники или в помещении будет недостаточно солнечного света. Могут попасться соседи, которые будут шуметь даже ночью. И у них будет на это право, ведь помещение по закону нежилое.