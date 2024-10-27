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Чем апартаменты отличаются от квартиры

Некоторые полагают, что квартира и апартаменты ничем не отличаются друг от друга. Казалось бы, и то, и другое — это помещения со всеми удобствами, в которых можно жить. Однако разница между ними принципиальная.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Статус

Как рассказал портал «Объясняем. РФ», прежде всего они отличаются тем, что у апартаментов нет статуса жилого помещения. Данный тип жилья относится к коммерческой недвижимости, поэтому в них нельзя оформить постоянную регистрацию. Зачастую это касается и временной. Такую регистрацию можно оформить только в апартаментах гостиничного типа или если управляющая компания исполняет функции гостиничного оператора.

Владельцу апартаментов недоступны социальные льготы, которые привязаны к месту регистрации — например, субсидии и скидки на оплату ЖКУ. Кроме того, апартаменты нельзя приобрести за счет маткапитала. Если же их взяли в ипотеку, не будут действовать льготные программы.

Коммунальные платежи

Апартаменты обычно дешевле аналогичных квартир, но коммунальные платежи в среднем там выше на 15%. Это связано именно с коммерческим статусом помещения.

Налоги

Кроме того, апартаменты подразумевают более высокий налог — от 0,5 до 2% от их кадастровой стоимости.

Льготы

Если человек живет в апартаментах, ему не полагается налоговый вычет. Не доступны также социальные льготы и субсидии.

Нормы

Апартаменты находятся в нежилых зданиях, поэтому там не действуют ГОСТы, СанПиНы и Жилищный кодекс. Иными словами, рядом с ними может не оказаться детского сада, школы и поликлиники или в помещении будет недостаточно солнечного света. Могут попасться соседи, которые будут шуметь даже ночью. И у них будет на это право, ведь помещение по закону нежилое.

Долевое участие

Апартаменты, как и квартиру, можно приобрести, когда дом еще на стадии котлована. При этом если застройщик обанкротится, то вернуть деньги или получить оплаченную недвижимость будет сложно. Дольщика признают кредитором лишь третьей или четвертой очереди, а не первой, как в случае с квартирой.

Зачастую люди обнаруживают, что в их новой недвижимости неровные стены. Это неприятно, но такие недостатки можно замаскировать даже без ремонта.