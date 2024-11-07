Чем академия отличается от университета?

Еще одним не менее важным отличием является соотношение теоретических знаний и практических навыков. Если обучение в университете часто основано на комплексном подходе, включающем в себя и теорию, и практику, то академическое образование носит более практический характер. При этом количество педагогов с учеными степенями и в академии, и в университете примерно одинаковое. В университете общее число преподавателей-ученых должно составлять не менее 60%, в академии — не менее 55%.