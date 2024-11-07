Чем академия отличается от университета?

Разница между высшими учебными заведениями не так очевидна, как может показаться на первый взгляд. Кто-то считает, что академия и университет ничем не отличаются, для других же различие может стать решающим при выборе места обучения.
Виды учебных заведений в России — какие бывают?
Согласно федеральному закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (ФЗ-№ 125), в России существуют три вида высших учебных заведений: университет, академия и институт.
Вид вуза напрямую зависит от его статуса: если статус меняется, название также претерпевает изменения. При этом утверждение статуса высшего учебного заведения может осуществляться только на законодательном уровне — вузам необходимо подтверждать его раз в пять лет.
В чем разница между академией и университетом?
Несмотря на формальное сходство между академией и университетом, различия у двух видов высших учебных заведений все же есть.
Так, в отличие от университета, который состоит из разных отраслей и факультетов, академия осуществляет подготовку студентов по нескольким отраслям одного направления. Это означает, что образование в академии, как правило, сосредоточено на конкретной области знаний: например, юриспруденции, искусстве, музыке, дипломатии. Существуют также сельскохозяйственные, медицинские академии, и в России их даже больше, чем академий с гуманитарным уклоном. Университет же включает в себя широкий спектр дисциплин — от гуманитарных до естественных наук и инженерных специальностей.
Еще одним не менее важным отличием является соотношение теоретических знаний и практических навыков. Если обучение в университете часто основано на комплексном подходе, включающем в себя и теорию, и практику, то академическое образование носит более практический характер. При этом количество педагогов с учеными степенями и в академии, и в университете примерно одинаковое. В университете общее число преподавателей-ученых должно составлять не менее 60%, в академии — не менее 55%.
При этом в современной системе образования дипломы академий и университетов практически ничем не отличаются: после окончания одного из этих вузов выпускник имеет равные шансы на трудоустройство, а диплом выдается государственного образца с указанием конкретной специальности.