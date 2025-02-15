Челябинский метеорит отрезвил ученых в понимании угроз от небольших небесных тел

От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, промышленные предприятия. В частности, обрушилась кровля одного из зданий Челябинского цинкового завода на площади 600 кв. м. В правительстве региона на следующий день после происшествия сообщили о нанесении повреждений имуществу 100 тыс. домовладельцев, общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. За медицинской помощью обратились 1 613 человек, из них 324 ребенка.