Челябинский метеорит отрезвил ученых в понимании угроз от небольших небесных тел

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Падение на Землю 12 лет назад Челябинского метеорита отрезвило научное сообщество, показав реальную угрозу, которую несут для жителей Земли даже объекты диаметром в несколько десятков метров. При этом уязвимость нашей планеты перед ними сохраняется и требует создания дальних космических обсерваторий, сказал ТАСС астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.
12 лет назад 15 февраля крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области России. Болид, получивший название «Челябинск», стал одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в
«Это событие, во-первых, отрезвило научное сообщество, показав, что даже декаметровые (диаметром в десятки метров) тела могут представлять реальную угрозу для жителей Земли. До этого считалось, что объекты менее 100−140 м реальной опасности не представляют», — отметил ученый в беседе с ТАСС.
Астроном также указал на то, что событие выявило существование «бреши в планетарной защите, которую не закрыть с помощью существующих технических средств».
«Для решения этой задачи нужно создавать специализированные дальние космические обсерватории», — считает исследователь.
Последствия падения метеорита
15 февраля 2013 года метеорит вошел в атмосферу Земли, вызвав сильный взрыв на высоте 20 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и севере Казахстана. Наиболее крупные фрагменты метеорита упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска.
От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, промышленные предприятия. В частности, обрушилась кровля одного из зданий Челябинского цинкового завода на площади 600 кв. м. В правительстве региона на следующий день после происшествия сообщили о нанесении повреждений имуществу 100 тыс. домовладельцев, общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. За медицинской помощью обратились 1 613 человек, из них 324 ребенка.