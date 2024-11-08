Челябинские коровы слизали всю соль с федеральной трассы

В стране наступает зима, и дорожные рабочие начинают уборку снега. Один из ключевых реагентов, которые помогают в уборке — обычная соль. Использование соли в городах вызывает много споров и разногласий: она превращает снег в слякоть, разъедает обувь и ранит лапы собак. А вот за городом реагент неожиданно встретил одобрение — с той стороны, откуда не ждали.
Положительно оценили соль челябинские коровы: они вышли на федеральную трассу М-5 у 105 километра и начали активно слизывать реагент с дорожного полотна. О странном инциденте рассказало информационное агентство Ura.ru. Вероятно, животные стремятся восполнить недостаток минералов в организме, или просто любят соленое.
Несмотря на забавный сюжет, у истории есть и опасная сторона: участок трассы, оставшийся беззащитным перед гололедицей, теперь признан аварийным, а водителей призывают соблюдать осторожность, чтобы избежать аварии.
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