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Челябинские коровы слизали всю соль с федеральной трассы

Из-за их аппетита водителям может грозить опасность.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: пресс-служба Упрдор «Южный Урал»

В стране наступает зима, и дорожные рабочие начинают уборку снега. Один из ключевых реагентов, которые помогают в уборке — обычная соль. Использование соли в городах вызывает много споров и разногласий: она превращает снег в слякоть, разъедает обувь и ранит лапы собак. А вот за городом реагент неожиданно встретил одобрение — с той стороны, откуда не ждали.

Положительно оценили соль челябинские коровы: они вышли на федеральную трассу М-5 у 105 километра и начали активно слизывать реагент с дорожного полотна. О странном инциденте рассказало информационное агентство Ura.ru. Вероятно, животные стремятся восполнить недостаток минералов в организме, или просто любят соленое.

Несмотря на забавный сюжет, у истории есть и опасная сторона: участок трассы, оставшийся беззащитным перед гололедицей, теперь признан аварийным, а водителей призывают соблюдать осторожность, чтобы избежать аварии.