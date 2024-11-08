Челябинские коровы слизали всю соль с федеральной трассы

В стране наступает зима, и дорожные рабочие начинают уборку снега. Один из ключевых реагентов, которые помогают в уборке — обычная соль. Использование соли в городах вызывает много споров и разногласий: она превращает снег в слякоть, разъедает обувь и ранит лапы собак. А вот за городом реагент неожиданно встретил одобрение — с той стороны, откуда не ждали.