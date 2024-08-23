Человейник: как выглядит крупнейшее жилое здание в России

Здание было построено в 2015 году в рамках масштабного жилого комплекса «Новый Оккервиль» на окраине Кудрово. На него обратило внимание и издание Oddity. Те, кто впервые о нем слышит, в равной степени шокированы и восхищены домом. Многие сравнили его с человейником (человеческим муравейником), так как в нем живет 11−18 тысяч человек.