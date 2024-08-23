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Человейник: как выглядит крупнейшее жилое здание в России

Там живет 11−18 тысяч человек.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Shutterstock

В городе Кудрово Ленинградской области находится самое большое жилое здание в России. Оно имеет овальную форму, имеет 25 этажей, 35 подъездов и 3708 квартир.

Здание было построено в 2015 году в рамках масштабного жилого комплекса «Новый Оккервиль» на окраине Кудрово. На него обратило внимание и издание Oddity. Те, кто впервые о нем слышит, в равной степени шокированы и восхищены домом. Многие сравнили его с человейником (человеческим муравейником), так как в нем живет 11−18 тысяч человек.

В социальных сетях люди пишут, что расположение крупнейшего жилого дома в России, его коммунистический архитектурный стиль и явное отсутствие солнечного света в нижних квартирах, выходящих окнами во внутренний двор здания, наводят тоску. Однако один из жителей дома утверждает, что жизнь в нем не так уж и плоха.

Он рассказал, что квартиры достаточно просторные, рядом находится торговый центр, а парковочных мест всем хватает, поскольку во внутреннем дворе и на прилегающих улицах их сотни.

Несмотря на негативную рекламу в социальных сетях, застройщик описывает Новый Оккервиль как «прекрасную альтернативу шумным районам, потому что здесь окна квартир выходят на прогулочные аллеи и тихие дворики».

Ранее были объявлены лауреаты премии «Лучшее здание года».