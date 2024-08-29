Человек сможет общаться с животными с помощью специальных панелей

Как рассказал ведущий автор исследования, профессор Федерико Россано из Калифорнийского университета в Сан-Диего, они с коллегами показали, что собаки реагируют на предварительно записанные слова так же, как и на произнесенные в настоящий момент.
Команда провела два эксперимента. В них участвовали 59 собак. Все они были обучены использовать звуковую панель. В первом эксперименте исследователь использовал цветные наклейки, чтобы закрыть кнопки на устройстве, предварительно записанные для слов «вне/снаружи», «играть/игрушка» и «еда/есть/ужин/голодный». После этого второй исследователь нажимал на кнопку, не зная, что она значит. При этом фиксировались изменения в поведении животного.
Исследование показало, что собаки реагируют на слова, звучащие со звуковой панели, и воспроизводят соответствующие действия независимо от внешних сигналов и того, кто конкретно произносит слово.
Ученые признают, что их работу нельзя назвать «ошеломляющей», но она является необходимым первым шагом, если люди хотят когда-то поговорить со своими питомцами с помощью цифровых панелей.
Заметим, в последнее время популярность таких устройств резко возросла, а соцсети заполнены роликами с собаками, использующими это оборудование. Вместе с тем у исследователей возникли сомнения, действительно ли животные реагируют на звуки устройства или реагируют на поведение и язык тела хозяина.
Эксперимент показал, что вероятность того, что собаки будут демонстрировать игровое поведение, повышалась примерно в семь раз после нажатия кнопки «игрушка» и «вне/снаружи», однако ничего подобного не наблюдалось при нажатии кнопки «еда». Наиболее важным результатом оказалось то, что результаты оставались стабильными независимо от того, кто нажимал на кнопки.
Теперь ученые хотят проверить, могут ли собаки нажимать правильную кнопку в определенных ситуациях. По мнению Россано, эта работа может помочь исследовать то, насколько хорошо животные понимают те или иные слова.
Потом эксперты хотят понять, смогут ли люди и животные использовать эти панели для общения, пишет The Guardian.
Кстати, собаки могут не только выполнять команды человека. Они, как и некоторые другие животные, могут помогать распозновать у людей заболевания.