Человек сможет общаться с животными с помощью специальных панелей

Команда провела два эксперимента. В них участвовали 59 собак. Все они были обучены использовать звуковую панель. В первом эксперименте исследователь использовал цветные наклейки, чтобы закрыть кнопки на устройстве, предварительно записанные для слов «вне/снаружи», «играть/игрушка» и «еда/есть/ужин/голодный». После этого второй исследователь нажимал на кнопку, не зная, что она значит. При этом фиксировались изменения в поведении животного.