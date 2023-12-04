Человек остался без генов долголетия из-за динозавров. Вот в чем дело

Источник: Henry Sharpe

Профессор Бирмингемского университета Жуан Педро де Магальяйнс предложил новую теорию старения. Вкратце о ней рассказывается на сайте Phys.org, научная статья опубликована в журнале BioEssays.

Эксперт отметил, что у ряда рептилий и амфибий нет существенных признаков старения, но они есть у всех млекопитающих, в том числе и у человека. Магальяйнс предположил, что это связано с условиями жизни ранних млекопитающих в мезозойскую эру (251 — 65 млн. лет на­зад, временные рамки уточняются в Большой российской энциклопедии), когда на Земле господствовали динозавры, и первые были пищей последних.

Некоторые млекопитающие в тот период находились в самом низу пищевой цепочки, были небольшими по размерам, вели ночной образ жизни и жили недолго. Вероятно, считает Магальяйнс, ранние млекопитающие испытали продолжительное давление в эволюционном плане, которое было направлено на быстрое размножение и привело к потере или инактивации генов, связанных с долгой жизнью.

«В животном мире есть примеры действительно потрясающего восстановления и регенерации. Подобные гены были бы ненужными для древних млекопитающих, которым повезло не стать пищей тираннозавра рекс», — дополняет Магальяйнс.

Ранее сообщалось о том, что международная команда ученых предложила еще одну причину вымирания динозавров. По оценкам экспертов, после столкновения метеорита с поверхностью Земли пыль из измельченных горных пород была выброшена в атмосферу, что заблокировало солнечный свет. На протяжении почти двух лет растения не могли осуществлять фотосинтез, что спровоцировало разрушение пищевой сети и цепную реакцию вымирания.