Человек-хамелеон. Эксперты рассказывают, можно ли распознать психопата

Но если все же говорить о том, как распознать, то стоит обратить внимание на следующее. «При демонстрационной психопатии человек будет громко заявлять о себе, например, в общественном транспорте. Могут быть такие вещи, как маниакальные параноические защиты, определенная ревность, обидчивость, подозрительность, эмоциональная реактивность, чувствительность, взрывчатость, эмоциональная холодность или чрезмерное обвинение, что его не понимают и не ценят. Он будет постоянно разводить себя на эмоции, часто будет говорить, что его не слушают, не уважают, не ценят. Но, даже выделив эти симптомы, мы должны понимать, что в зависимости от того, в каких отношениях находится человек — он боится, злится, у него есть нестабильность, — он может как-то управлять всеми этими чертами, если вы ему поможете», — отметил Мелехин.