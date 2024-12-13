Человек-хамелеон. Эксперты рассказывают, можно ли распознать психопата

Одним из признаков психопатии ученые назвали сосредоточенность человека на чем-то. Для этого на 200 добровольцах было проведено исследование, в рамках которого проверяли пристальный взгляд у человека. Те, кто получил высокие оценки за наличие психопатических наклонностей, продемонстрировали трудности с регулированием концентрации своего внимания. И это несмотря на то, что они изо всех сил старались подмечать детали и при этом хорошо видели картину в целом. Например, при посиделках в баре человек со склонностью к психопатии быстро теряет интерес к мелочам и начинает отвлекаться на другие, происходящие в баре вещи.
Другие исследователи опросили 236 добровольцев от 18 до 40 лет. Они предложили им пройти компьютерный тест, где большие буквы состояли из множества маленьких. Было выявлено три черты характера, присущих психопатам — антисоциальное поведение, эгоцентричность и бессердечность. Те, кто получил высокие оценки за антисоциальное поведение, продемонстрировали проблемы с концентрацией внимания. Они обращали внимание на большую букву, а не мелкие, ее наполняющие.
Черты психопата искали в испытуемых и с помощью специального опросника. Есть много измерений психопатических черт у людей, в том числе изучение эгоцентризма, черствости, импульсивности и антисоциального поведения. Есть и разница в проявлении людьми этих черт.
Специалисты относят к признакам психопатов следующие проявления:
- человек эксплуатирует других, манипулирует, нарушает права других;
- у него нет беспокойства о других, раскаяния или сожаления по поводу страданий других.
- он отличается безответственным поведением и демонстрацией пренебрежения к общепринятым соцнормам;
- у него есть сложности с поддержанием долгосрочных отношений;
- он не способен контролировать свой гнев;
- у него нет чувства вины, и он не желает учиться на своих ошибках;
- он склонен обвинять других в проблемах в своей жизни.
В детстве такие люди обычно прогуливают школу, отличаются агрессивными и деструктивными формами поведения.
Мнение эксперта
«Сегодня стоит стараться не использовать термин “психопат”. Это важно осветить и аккуратно об этом говорить. Когда мы говорим про психопатию — это изменение в характере, когда что-то происходит у человека, он заостряется, проявляются какие-то изменения объема настроения, что заостряет определенные черты характера. Но само слово стигматизирует», — отметил в беседе с aif.ru кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Встречаются разные виды психопатий — краевые и тотальные. Первые — когда проявляются только какие-то черты, например, раздражительность, контроль. А есть и ярко выраженные психопатии, которые нарушают все функционирование жизни человека.
Психопатия — это определенные изменения в характере человека, а делать из этого физическое расстройство не надо. И это не что-то такое, что нужно выявлять, подчеркнул Мелехин.
Сегодня, говорит специалист, во всем цивилизованном мире уже не используют слово «психопат».
Да, мы можем говорить про пограничное расстройство личности, мы можем говорить, что существуют определенные формы расстройства личности. Но психопат и психопатия — такие термины не используются.
При этом Мелехин отмечает, что распознать человека с расстройством порой непросто. Так как есть те люди, которые маскируются. А есть те психопаты, у которых актуализируется поведенческая симптоматика. Например, человек может реагировать на то, что вы ведете соцсети. Он станет заводить подставные аккаунты, чтобы вас отслеживать, станет чрезмерно ревновать, начнет задавать вопросы, вплоть до того, почему вы столько времени проводите в туалете.
«Мы видим, что психопаты — это люди, которые научились и скрывать, и манипулировать, и трансформировать свои черты, чтобы быть хамелеонами», — подчеркнул Мелехин.
Но если все же говорить о том, как распознать, то стоит обратить внимание на следующее. «При демонстрационной психопатии человек будет громко заявлять о себе, например, в общественном транспорте. Могут быть такие вещи, как маниакальные параноические защиты, определенная ревность, обидчивость, подозрительность, эмоциональная реактивность, чувствительность, взрывчатость, эмоциональная холодность или чрезмерное обвинение, что его не понимают и не ценят. Он будет постоянно разводить себя на эмоции, часто будет говорить, что его не слушают, не уважают, не ценят. Но, даже выделив эти симптомы, мы должны понимать, что в зависимости от того, в каких отношениях находится человек — он боится, злится, у него есть нестабильность, — он может как-то управлять всеми этими чертами, если вы ему поможете», — отметил Мелехин.
Не нужно выискивать какие-то черты и ставить клеймо «психопат», такие люди умеют и хорошо маскироваться. Важно понимать, что психопатические черты актуализируются при определенных ранах и ритме жизни человека.
Любые отношения — это поиск компромисса. Но только в том случае, если вы чувствуете, что ваш партнер проявляет подозрительные черты, лучше обратиться к специалисту и вместе с ним разобраться. Если же вы сильно страдаете, стоит отступить назад.