Человечество теряет слух: названы самые опасные факторы, которые приводят к тугоухости у современных людей

«Когда в метро у пассажира в наушниках играет громкая музыка, я ощущаю, как гибнут клетки его слухового нерва», — сказал мне однажды врач-сурдолог, то есть специалист по нарушениям слуха. Всемирная организация здравоохранения подтверждает: у человечества нарастает тугоухость. По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2050 году от проблем со слухом будет страдать каждый четвертый житель Земли. Что с нами происходит? Как использовать современную технику, чтобы не навредить ушам? Что еще опасно для органов слуха и как его сберечь? Об этом мы поговорили с опытным врачом-оториноларингологом, сурдологом лечебно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского, к.м.н. Викторией Руденко.