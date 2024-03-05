Человечество теряет слух: названы самые опасные факторы, которые приводят к тугоухости у современных людей

«Когда в метро у пассажира в наушниках играет громкая музыка, я ощущаю, как гибнут клетки его слухового нерва», — сказал мне однажды врач-сурдолог, то есть специалист по нарушениям слуха. Всемирная организация здравоохранения подтверждает: у человечества нарастает тугоухость. По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2050 году от проблем со слухом будет страдать каждый четвертый житель Земли. Что с нами происходит? Как использовать современную технику, чтобы не навредить ушам? Что еще опасно для органов слуха и как его сберечь? Об этом мы поговорили с опытным врачом-оториноларингологом, сурдологом лечебно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского, к.м.н. Викторией Руденко.
Наушники в метро — двойной удар по слуху
— Виктория Владимировна, как врачи-лоры относятся к наушникам?
— Если честно, мы их не любим. Потому что большинство людей злоупотребляют: громкостью в наушниках, длительностью прослушивания, а зачастую и тем, и другим. Для человека безопасен уровень шума до 70 децибел (так мы слышим, например, громкий разговор на расстоянии одного метра, подробнее см. ниже — Прим. Ред.). Но молодежь да и люди постарше обычно включают музыку громче нормы. А если человек находится в шумном месте — идет вдоль трассы или едет в метро, это двойной удар по органам слуха. С одной стороны, приходится делать звук еще громче. С другой — нагрузку повышает вибрация, фоновый шум.
Если у наушников очень мощное шумоподавление (в основном такое бывает у самых дорогих моделей), это несколько снижает вред. Но долгое прослушивание все равно небезопасно, предупреждает врач.
Будь в курсе
Как безопасно использовать технику
Максимальная громкость большинства современных наушников — 105 — 110 дБ. Врачи советуют слушать звук на 50−60% от максимума и не более одного часа подряд. Потом нужно делать перерыв для отдыха слуховой системы. В целом взрослым людям рекомендуется использовать наушники не более 2−3 часов в день.
Важно помнить и о гигиене. «Нередко ко мне приходят пациенты с наружным отитом (то есть воспалением внешней части уха) “по непонятной причине”, — рассказывает Виктория Руденко. — В ходе разговора выясняется, что человек хранит наушники где попало. А их нужно держать в чистом чехле и время от времени, хотя бы раз в неделю, протирать влажной спиртовой салфеткой».
«После ковида плохо слышу»
Еще больше вреда, чем злоупотребление наушниками, органам слуха людей причиняют инфекции, говорит эксперт. В первую очередь — вирусные, включая простуды, грипп и особенно ковид.
— Последствия перенесенных инфекций — одна из самых частых причин нарушения слуха. Особенно мощный вклад внес COVID-19. И, судя по всему, его роль сохранится и дальше, — считает доктор Руденко. — В последнее время мы с коллегами заметили особенность: появились периоды, когда поток больных с нарушениями слуха резко вырастает. И это четко совпадает с волнами ковида.
Раньше сезоны ОРВИ таких заметных всплесков не давали.
Похоже, коронавирус вредит нашим ушам сильнее других простудных инфекций, отмечают оториноларингологи. При этом шансы на восстановление слуха зависят от того, какое конкретно нарушение возникло у того или иного человека. Как оказалось, возбудитель ковида «на все руки мастер» — может бить сразу в нескольких направлениях.
— С одной стороны, коронавирус способен повреждать слуховой нерв. Если погибнет слишком много таких клеток, вернуть прежний слух не получится. Также при ковиде из-за воспаления могут повреждаться стенки сосудов в ушах. Возникают микротромбозы, это тоже приводит к ухудшению слуха. Успешное лечение таких нарушений возможно, если пациент обратился в первые дни после появления проблемы, — рассказывает Виктория Руденко. — В целом, по моим оценкам, от различных осложнений на органы слуха (включая отиты, то есть воспаления в слуховой системе) страдает до 20% переболевших ковидом. Причем, нередко с такими жалобами обращаются люди, которые перенесли инфекцию в легкой форме.
О побочке лекарств и шуме автотрассы
А еще удар по слуху может нанести… лечение ковида. В частности, увлечение антибиотиками. Особенно часто оно встречалось на первых порах, когда и сами врачи толком не знали, как лечить новую инфекцию.
— Ряд лекарств могут давать побочную реакцию — токсическое повреждение слухового нерва, — поясняет наш эксперт. — Обычно это сильные препараты, без которых в определенных ситуациях не обойтись: некоторые антибиотики, противоопухолевые лекарства, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС, их применяют для сбивания температуры и обезболивания. — Прим. Ред.).
Как в таких случаях уберечь свой слух? Во-первых, не заниматься самолечением, не глотать антибиотики при каждом чихе. Не злоупотреблять обезболивающими, а обращаться к врачам, чтобы определить и устранить причину боли (насколько это возможно). Во-вторых, если доктор назначил вам какие-либо препараты и вы почувствовали снижение слуха, нужно не теряя времени записаться на прием к лору. «Чем раньше вы обратитесь, тем выше шансы если и не восстановить слух, то остановить его ухудшение», — говорит Виктория Руденко.
Кроме уже названных причин, по словам эксперта, люди чаще всего начинают хуже слышать:
- из-за возрастных изменений в органах слуха. Обычно такие нарушения появляются после 60 лет;
- при хроническом повышении артериального давления (гипертонии). Если давление удается взять под контроль с помощью лекарств, в ряде случаев есть шанс восстановить слух;
- из-за развития сахарного диабета. При лечении болезни риск ухудшения слуха снижается;
- при постоянном фоновом шуме: если рядом с домом или работой проходит оживленная трасса, ж/д пути
и т. п.Даже если человек привык к такому шуму психологически, вредное воздействие на органы слуха никуда не девается, предупреждают медики. Выход — ставить шумоподавляющие стеклопакеты, добиваться от властей установки защитного экрана.
А что насчет храпящего по ночам супруга? Как и любой слишком громкий звук, это может вредить, подтверждает врач. Вариант спасения — беруши. Не забывайте, что их нужно хранить их в чистой упаковке и вовремя менять или протирать влажной спиртовой салфеткой.
«Хьюстон, у нас проблемы»: как понять, что с ушами что-то не так
Самое частое осложнение после инфекций — отиты, говорит Виктория Руденко. Они бывают разные — в зависимости от того, в каком участке уха возникло воспаление.
Основные признаки, что появилась проблема и нужно как можно скорее обратиться к лору, такие:
- боль в ушной раковине, которая усиливается при нажатии на козелок (бугорок над мочкой уха);
- ощущение заложенности, распирания в ушах;
- появление боли в ушах при жевании, глотании.
Также возможны подъем температуры и снижение слуха.
Кроме того, тревожными сигналами нарушений в слуховой системе (не только при отитах) считаются возникновение шума в ушах, головокружений и ощущение неразборчивости речи собеседников. Это «красные флаги», при которых нужно незамедлительно записаться на прием к врачу.
Как в домашних условиях можно понять, что слух стал хуже? Кроме постоянных переспрашиваний во время разговора, можно использовать тест на шепотную речь, советует доктор Руденко.
- Указательным пальцем нажмите на козелок правого уха (бугорок над мочкой, при его нажатии вы закроете слуховой проход).
- Собеседник отходит на расстояние 6 м со стороны левого уха и начинает говорить шепотом.
- Повторяем такой же тест с другим ухом.
Если вы нормально разбираете шепотную речь, значит, со слухом все в порядке.
Как ухудшение слуха влияет на мозг?
— У человека со сниженным слухом всегда повышается уровень стресса, — говорит Виктория Руденко. — Ухудшается качество жизни, возникают проблемы на работу, в семье, в быту. Все это может нарастать, как снежный ком. В целом происходит угнетение центральной нервной системы. Люди часто становятся обидчивыми, раздражительными из-за того, что не могут все расслышать и вынуждены переспрашивать. Некоторые замыкаются, перестают общаться.
В старшем возрасте снижение общения повышает риск развития деменции, предупреждают неврологи. И, в конечном счете, сокращает жизнь.
Чем можно помочь?
Нужно обследоваться и как можно раньше начать лечение, чтобы как минимум затормозить ухудшение слуха. Если пустить ситуацию на самотек, тугоухость будет прогрессировать.
— Пока у человека не наступила полная глухота, может помочь использование слухового протеза, — рассказывает эксперт. — Обычно мы рекомендуем его, начиная со 2-й степени тугоухости, то есть когда пациент не слышит звуки громкостью от 40 до 60 децибел (в норме человек воспринимает звук от 20 дБ). К сожалению, на практике очень часто возникают две проблемы. Первая — люди стесняются пользоваться протезом. Очень важно их поддерживать, объяснять, что это не стыдно, не означает «дряхлость и старость», а равносильно тем же очкам для близоруких или дальнозорких.
Вторая проблема — неподходящий слуховой аппарат. Это сложное устройство, которое обязательно нужно подбирать и настраивать индивидуально для каждого пользователя. Поэтому мы рекомендуем обращаться в центры слухопротезирования (их можно найти по поиску в интернете. — Прим. Ред.), чтобы там сначала осуществили подбор и настройку. И только после этого покупать аппарат.
Наглядно
Как мы слышим звуки и реагируем на них
1. Громкость в децибелах: 10.
Звук в повседневной жизни: дыхание.
Реакция: не замечаем.
2. Громкость в децибелах: 20.
Звук в повседневной жизни: тиканье настольных часов.
Реакция: почти не замечаем.
3. Громкость в децибелах: 30.
Звук в повседневной жизни: шепотная речь.
Реакция: слышим, воспринимаем спокойно.
4. Громкость в децибелах: 40.
Звук в повседневной жизни: гул холодильника.
Реакция: слышим, воспринимаем спокойно.
5. Громкость в децибелах: 60.
Звук в повседневной жизни: речь человека.
Реакция: слышим, воспринимаем спокойно.
6. Громкость в децибелах: 70.
Звук в повседневной жизни: гул стиральной машины, громкий разговор на расстоянии 1 м.
Реакция: может раздражать.
7. Громкость в децибелах: 80−85.
Звук в повседневной жизни: бензиновая газонокосилка.
Реакция: может раздражать, после 2-х часов непрерывного воздействия начинается повреждение органов слуха.
8. Громкость в децибелах: 95.
Звук в повседневной жизни: рев мотоцикла.
Реакция: повреждение органов слуха возможно после 40−60 минут непрерывного воздействия.
9. Громкость в децибелах: 100−110.
Звук в повседневной жизни: максимальная громкость в наушниках, гул приближающейся электрички в метро.
Реакция: повреждение органов слуха начинается спустя 5 минут непрерывного воздействия.
Есть ли упражнения для тренировки слуха
— Специальных упражнений не существует. В целом на наши органы слуха благотворно воздействуют различные физнагрузки, улучшающие кровообращение: аэробика, ходьба быстрым шагом
А вот если у вас закладывает уши в самолете, можно использовать простой и одобренный медиками способ: зевнуть либо проглотить слюну, подвигать нижнюю челюсть вправо-влево или подвигать языком вперед-назад.