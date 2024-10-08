Человечество приблизилось к пределу продолжительности жизни, считают ученые

Результаты показали, что женщины продолжают в среднем жить дольше мужчин. Повышение общей продолжительности жизни также продолжается, но процесс начал замедляться. В 1990-х годах глобальный показатель вырос на 2,5 года за 10 лет. С 2010 по 2020 год он составил лишь 1,5 года.