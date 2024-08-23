Чекап ребенка! Педиатр о том, каких врачей надо посетить перед 1 сентября

Как защитить здоровье школьника, aif.ru рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Успенская.
Перед началом учебного года дети, которые впервые идут в детский сад или школу, обязательно проходят диспансеризацию — чекап у всех специалистов. Но сделать это рекомендуется всем детям, а не только первоклашкам.
«Прежде всего, необходимо посетить офтальмолога и обязательно показаться ортопеду, поскольку при учебе в школе и особенно при выполнении домашних заданий могут нарушаться осанка и зрение, — говорит наш эксперт. — Не лишним будет и посещение стоматолога, особенно, для учеников младшей школы — ведь это время смены молочных зубов на постоянные. Также тем, кто не проходит диспансеризацию, стоит сдать общий анализ крови и мочи, определить уровень витамина D, железа и глюкозы. Бывает так, что в течение учебного года ребенок начинает часто болеть — иногда это обусловлено это именно дефицитом железа или витамина D».
Ученье — свет?
Перед началом учебы многие родители спешат с детьми к офтальмологу, чтобы получить справку о том, что ребенку необходимо сидеть как можно ближе к доске. Но если у ребенка имеется близорукость, врачи, наоборот, рекомендуют ученику занимать места в конце ряда — это помогает глазам тренироваться. А вот дети, которые сидят за первой партой на всех уроках, напротив, часто испытывают гораздо большую, чем нужно, нагрузку на глаза, ведь расстояние до доски — всего 1,5−2 метра.
«Только офтальмолог может дать совет, за какую парту сажать ребенка. Если слишком долго сидеть на первом ряду, мышцы глаза перенапрягаются, возникает спазм аккомодации, что может привести к близорукости. Поэтому полезно менять “рядность” во время школьных занятий. Постоянно сидеть за 1−2 партой можно только по рекомендации врача», — подтверждает Успенская.
Для обследования у офтальмолога ориентируются на диспансерные возраста. Однако так как диагноз «приобретенная школьная близорукость» ставится все чаще, врачи рекомендуют проводить осмотр раз в год, а остроту зрения проверять раз в полгода. Это связано с тем, что распространенность миопии среди школьников значительно растет по мере взросления. Если доля учеников с близорукостью в первом классе составляет около 2%, то к выпуску она возрастает уже до почти 40%!
Привит — и не болит
После каникул дети возвращаются в школы, принося с собой не только новые впечатления, но и различные инфекции. Чтобы класс не ушел на карантин в первые же недели учебы, школьникам важно иметь крепкий иммунитет.
«Укрепление иммунитета — это закаливание, прогулки на свежем воздухе и адекватный рацион, содержащий витамины и микроэлементы. Например, зеленые овощи — листья салата, шпинат, авокадо — очень полезны и для иммунитета, и для зрения. Если ребенок часто болеет, можно начать принимать натуральные препараты на основе эхинацеи, бузины, черного тмина. Важно также повышать стрессоустойчивость ребенка, облегчая его адаптацию к школе, ведь стресс — еще один фактор высокой заболеваемости», — говорит Успенская.
Перед поступлением в учебные учреждения необходимо пройти вакцинацию согласно Национальному календарю профилактических прививок.
Особенно это важно для первоклассников, которые не посещали детский сад, а значит, еще не встречались с разными инфекциями, и, соответственно, не имеют антител, поэтому заразиться им легче.
Следи за спиной
По оценкам, до 80% школьников имеют нарушения осанки. Виной тому — то, что большую часть дня учащиеся находятся в положении сидя. Чтобы обеспечить школьникам и комфорт, и безопасность, разработаны определенные правила. Согласно СанПиН, высота парты должна быть такой, чтобы руки ученика, согнутые в локте, составляли угол примерно 90 градусов, а плечи не задирались выше, чем локоть, на 3−5 сантиметров, рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы ребенку не нужно было низко наклонять голову. Кроме того, каждые 30 минут сидения нужно делать разминку.
«За это отвечает школа, но и родителям нужно знать, как организовать рабочее место для ребенка дома. Ведь часто в школе дети сидят ровно, но когда приходят домой, начинают читать лежа, сидеть, поджимая ногу под себя, и сутулиться, когда делают домашние задания. Все это плохо влияет на осанку», — говорит эксперт.
Немаловажный аспект — выбор школьного ранца. Лучше выбрать ортопедический рюкзак с жесткой спинкой. В некоторых случаях ортопед не советует вообще носить тяжести — тогда можно найти рюкзак на колесиках, отмечает Успенская. Рекомендуется также ответственно подходить к выбору сменной обуви для школы: сменка должна подходить по размеру, хорошо фиксироваться на ноге, и иметь амортизирующую подошву.
Если уже есть проблемы
Если ребенок уже состоит на учете у каких-либо специалистов, в конце лета стоит посетить этих врачей, чтобы определить, как в течение учебного года компенсировать ту или иную проблему.
«Если ребенок наблюдается у аллерголога, обязательно нужно проконсультироваться перед осенью, чтобы врач дал рекомендации по снижению аллергических проявлений в течение года. Если есть, например, круглогодичный аллергический ринит, который совершенно не контролируется, то ребенок будет болеть чаще, потому что у него рыхлая слизистая, на которую быстрее “садятся” вирусы», — говорит Успенская.
Если ребенок не стрессоустойчивый и легковозбудимый, стоит проконсультироваться у невропатолога, чтобы обсудить, как снизить тревожность хотя бы в первый месяц учебы, когда идет адаптация к школе. Это же касается и малышей: для них первые посещения детского сада — тоже определенный стресс. Такой период адаптации тоже может быть связан со снижением иммунитета и, как следствие, частыми ОРВИ, напоминает эксперт.