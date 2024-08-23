Чекап ребенка! Педиатр о том, каких врачей надо посетить перед 1 сентября

«Прежде всего, необходимо посетить офтальмолога и обязательно показаться ортопеду, поскольку при учебе в школе и особенно при выполнении домашних заданий могут нарушаться осанка и зрение, — говорит наш эксперт. — Не лишним будет и посещение стоматолога, особенно, для учеников младшей школы — ведь это время смены молочных зубов на постоянные. Также тем, кто не проходит диспансеризацию, стоит сдать общий анализ крови и мочи, определить уровень витамина D, железа и глюкозы. Бывает так, что в течение учебного года ребенок начинает часто болеть — иногда это обусловлено это именно дефицитом железа или витамина D».