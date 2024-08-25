Чек-лист: 10 признаков психологически зрелого человека

По мнению эксперта, с незрелыми личностями чаще всего трудно общаться, на них во многих ситуациях нельзя положиться, они эмоционально неустойчивы и вообще не всегда знаешь, чего от них ожидать. Поэтому людям приятнее общаться со зрелыми личностями.
«Неприятно и опасно»: пять типов токсичных людей, от которых нужно держаться подальше.
Как их распознать?
Синютин перечислил десять признаков психологической зрелости человека.
1. Уравновешенность
Зрелые личности умеют контролировать себя и свои эмоции. Другими словами, держат себя в руках вне зависимости от ситуаций. Незрелые личности, напротив, крайне раздражительны: чуть что — дают волю эмоциям, нередко ругаются, обвиняют всех подряд, конфликтуют и истерят.
2. Рассудительность
В своих рассуждениях зрелые личности опираются на здравый смысл, могут выслушать собеседника, не перебивая, готовы искать «разумные зерна» даже в тех утверждениях, с которыми не согласны. Незрелые личности обожают спорить, разговаривают преимущественно громко, пытаются продавить свою точку зрения, не слушая собеседника и не обращая внимания на него самого и на его аргументы.
3. Последовательность
Зрелые личности обычно последовательны в своих мыслях, суждениях, выборах и поступках. Все вышеперечисленное не входит у них друг с другом в противоречие, скорее, наоборот, одно дополняет другое. Незрелые личности могут утверждать одно, думать по-другому, а поступать вообще третьим способом.
4. Обязательность
Зрелые личности стараются в принципе поменьше обещать. Если же что-то обещают, то обычно это выполняют. Незрелые личности хотят произвести на своих собеседников хорошее впечатление, поэтому с охотой обещают все подряд, правда, потом почти ничего из обещанного не выполняют.
5. Принципиальность
В своих поступках зрелые личности руководствуются внутренними моральными принципами, привитыми с детства. Незрелые личности редко имеют подобный психологический стержень и чаще всего выбирают стиль поведения в зависимости от обстоятельств.
6. Надежность
На зрелую личность можно положиться. В трудную минуту такой человек не струсит и не предаст. Незрелая личность, как правило, слаба, со всеми вытекающими из этого последствиями.
7. Самодостаточность
Зрелая личность судит себя сама. Иногда строго. В оценках опирается на свои внутренние нормы и принципы. Незрелая личность нуждается в оценках со стороны и ужасно от них зависима.
8. Спокойствие
Зрелый человек чаще всего не просто уравновешен и умеет управлять своими эмоциями, его естественное, базовое состояние — спокойствие. Незрелый человек почти всегда ощущает тревогу, порой беспричинную.
9. Эмпатия
Зрелая личность характеризуется тем, что чувствует других людей, их мысли, переживания, эмоции. Человек старается быть деликатным и предупредительным, испытывает сострадание. Незрелого персонажа интересует лишь он сам. Он озабочен только своими проблемами, болями и страхами, другие люди ему, как правило, безразличны.
10. Доброта
Зрелые люди добры: к родным и близким, к знакомым и незнакомым, добры к миру и к себе. Нельзя сказать, что все незрелые люди злы, но, как показывает практика, незрелость и злость определенно связаны друг с другом.