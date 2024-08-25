Чек-лист: 10 признаков психологически зрелого человека

В своих рассуждениях зрелые личности опираются на здравый смысл, могут выслушать собеседника, не перебивая, готовы искать «разумные зерна» даже в тех утверждениях, с которыми не согласны. Незрелые личности обожают спорить, разговаривают преимущественно громко, пытаются продавить свою точку зрения, не слушая собеседника и не обращая внимания на него самого и на его аргументы.