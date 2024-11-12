Чехи высказались о жизни при социализме

«Примерно каждый шестой (16%) гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилой лучше, чем теперь, причем за пять последних лет число людей с такими воззрениями возросло на 4%. При этом количество сторонников нынешней системе власти за тот же период уменьшилось на 6% и составляет 43%. Исследование было проведено накануне 35-ой годовщины “бархатной революции” 1989 года, в результате которой в республике пал режим коммунистов», — отмечается в комментарии агентства ЦИОМ к результатам исследования.
По данным агентства, число тех граждан, которые считают примерно одинаковыми условия жизни в стране до событий осени 1989 года и сейчас, составляет 37%, что на 5% больше, чем в исследовании 2019 года.
Что касается оценки политической системы в республике при власти коммунистов, то каждый пятый (20%) респондент счел ее положительной, а 51% опрошенных оценили ее негативно экономическую ситуацию в стране до 1989 года 27% назвали хорошей, а 37% раскритиковали ее.
Улучшение положения граждан в республике после падения социализма респонденты видят прежде всего в больших возможностях для получения образования, в том числе в зарубежных вузах, в свободе слова, отмене границ в Европе, в развитии частного предпринимательства. С другой стороны, опрошенные отметили ухудшение социальной защищенности и национальной безопасности, рост преступности.
Отвечая на вопрос организаторов исследования, кто, по их мнению, выиграл и кто проиграл от смены режима в 1989 году, 70% респондентов заявили, что в наибольшем выигрыше оказались предприниматели, бывшие диссиденты, интеллектуалы, а также политические и экономические эксперты. Главными проигравшими большинство опрошенных назвали рядовых работников предприятий.
Данное исследование было проведено агентством ЦИОМ в период с 10 июня по 31 августа, в нем приняли участие одна тысяча человека разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.