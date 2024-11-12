Чехи высказались о жизни при социализме

«Примерно каждый шестой (16%) гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилой лучше, чем теперь, причем за пять последних лет число людей с такими воззрениями возросло на 4%. При этом количество сторонников нынешней системе власти за тот же период уменьшилось на 6% и составляет 43%. Исследование было проведено накануне 35-ой годовщины “бархатной революции” 1989 года, в результате которой в республике пал режим коммунистов», — отмечается в комментарии агентства ЦИОМ к результатам исследования.