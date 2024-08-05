Чего стоит ожидать от ретроградного Меркурия в августе

Каждая планета Солнечной системы может двигаться по двум направлениям — директному и ретроградному. В первом случае, небесное тело следует по привычной траектории, во втором — начинает двигаться вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. Если наблюдать с Земли, может показаться, что планета сменила ход на противоположный. С древних времен люди верили, что в период ретрограда все сферы жизни, за которые отвечает планета, могут претерпевать определенные изменения — как отрицательные, так и положительные.