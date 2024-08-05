Чего стоит ожидать от ретроградного Меркурия в августе

В период с 5 по 28 августа 2024 года пройдет ретроградное движение Меркурия в знаках Льва и Девы. Планета отвечает за знания, связи, продажи, документы, транспорт и технику. В период ретрограда эти сферы жизни могут прийти в упадок, поэтому, обычно, следует быть осторожнее с крупными покупками, сделками и путешествиями.
В этом году астрологи также предупреждают, что, из-за влияния Льва вплоть до 23 августа, в любых отношениях могут возникнуть конфликты и ссоры. Однако, в последние пять дней, когда в силу вступит знак Девы, все вернется в привычное русло. Можно вновь начинать планировать, встречаться с друзьями, путешествовать и совершать крупные покупки. Подробнее о том, чего ждать каждому знаку зодиака, рассказываем ниже.
Что такое «ретроградное» движение планеты?
Каждая планета Солнечной системы может двигаться по двум направлениям — директному и ретроградному. В первом случае, небесное тело следует по привычной траектории, во втором — начинает двигаться вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. Если наблюдать с Земли, может показаться, что планета сменила ход на противоположный. С древних времен люди верили, что в период ретрограда все сферы жизни, за которые отвечает планета, могут претерпевать определенные изменения — как отрицательные, так и положительные.
Важные даты ретроградного Меркурия
В этот период нужно не пропустить две важные даты:
- 7 августа Меркурий выровняется с Венерой, поэтому в финансовом вопросе будет сопутствовать удача;
- 18 августа Солнце и Меркурий образуют аспект, известный как «казими» (Меркурий расположится в «сердце» Солнца). Такая мощная связь подарит ясность, благодаря которой можно будет здраво взглянуть на будущее.
Гороскоп для знаков зодиака
Ретроградный Меркурий — мистический период, который может оказать положительное влияние, если научиться распознавать знаки. Сделали небольшие «шпаргалочки» для знаков зодиака.
Овен
Воспользуйтесь ретроградным периодом, чтобы зарядиться жизненной энергией и набраться сил для осуществления важных дел. Составьте список ближайших целей, чтобы воплотить их в жизнь. Меркурий поможет справиться с ними в ближайшие недели.
Телец
Тельцы, пора воссоединиться с внутренним ребенком. Если в детстве не было возможности заняться каким-либо делом, то теперь настало время исправить это. Даже если «это» что-то совершенно необычное, погружение в такую часть «себя» принесет радость.
Близнецы
Семейные проблемы из прошлого всплывают на поверхность. Вместо того, чтобы избегать сложных и напряженных разговоров, сейчас самое время обсудить то, что накопилось. В этот период стоит наконец выслушать мнение других людей, чтобы правильно донести свою точку зрения.
Рак
Постарайтесь игнорировать лишний шум и помните, что большинство сплетен не соответствует действительности. Используйте свою интуицию, чтобы найти правду в этот непростой период.
Лев
В августе жизнь с рутинными делами пронесется мимо вас. Постарайтесь найти немного времени, чтобы поразмыслить и расслабиться. Возможно, стоит начать ежедневно уделять время заботе о своем ментальном здоровье, чтобы не переутомляться из-за слишком напряженной работы.
Дева
В ближайшие недели девы смогут многое понять о своей личной жизни, в особенности о том, как они ведут себя в отношениях. Эти откровения позволят заглянуть внутрь себя и измениться. Вероятно, что это может положительно сказаться на вашей связи с партнером, если, конечно, девы научатся слушать и себя, и других.
Весы
Весы, не вставайте на пути к собственному успеху. Ретроград заставит переосмыслить текущую ситуацию в жизни. Возможно, в августе придется встретиться лицом к лицу со своими страхами. Однако это поможет вам возродиться и добиться значительных результатов, поскольку вы начнете принимать свою теневую сторону.
Скорпион
Скорпион, кажется, вы постепенно начали терять своих друзей. Не принимайте это на свой счет. Возможно, кому-то из вашего окружения сейчас просто нужна эмоциональная поддержка. Сделайте первый шаг на пути к дружбе, инициировав встречу.
Стрелец
Избегайте конфликтов на работе. Если вы будете сопротивляться изменениям, которые внедряются в офисе, могут возникнуть проблемы. Чтобы сохранить спокойствие, попробуйте помечтать о предстоящем отпуске или спланировать развлечениях вне работы. Таким образом не придется зацикливаться на делах и рутине.
Козерог
Сосредоточьтесь на финансовых вопросах во время ретроградного периода. Признайте свои проблемы, даже если вам этого не хочется, и примите меры, которые принесут пользу в будущем.
Водолей
Возможно, в этот период водолеи захотят просмотреть список контактов на телефоне и связаться со старыми друзьями. Это будет чрезвычайно полезно, поскольку проверенные временем люди будут направлять в верную сторону в период ретрограда.
Рыбы
Для рыб ретроградный Меркурий окажется энергозатратным. Чтобы сберечь силы, возможно, стоит заняться йогой, медитацией или трекингом на природе. Так получится высвободить то, что накопилось внутри.
Кажется, советы могут оказаться вполне полезными. Особенно, если учесть, что астрология — очень древняя наука. Писали о том, когда и как она зародилась и распространилась.
Кристина Корчанова