Чего нельзя делать, если нашел чужую банковскую карточку

Как пишет «Объясняем. РФ», не нужно торопиться самому искать владельца карты. Это может быть мошенническая схема. О находке нужно сообщить в полицию или банк (на каждой карте есть номер, по которому можно обратиться).
Если нашли карту в банкомате
Не стоит ее трогать — банкоматы запрограммированы забирать карту, если ее не вытащил владелец. Обычно на экране аппарата высвечивается обратный отсчет. Карту вместе с деньгами из банкомата заберут инкассаторы. После этого ее либо вернут владельцу (с ним смогут связаться), либо уничтожат, если он уже оформил перевыпуск.
Если нашли карту на улице
По закону тот, кто нашел потерянную вещь, должен сообщить об этом владельцу или ответственному лицу — это статья 227 Гражданского кодекса РФ.
На обороте карточки написан телефон банка, который ее выпустил. Нужно позвонить по нему, представиться и сообщить о находке. Банк должен связаться с владельцем и заблокировать карту, если потеря подтвердилась. Найденную карточку также можно сломать и выбросить — ответственности за порчу не будет.
Обратитесь в полицию
Если же банк не отреагировал на сообщение о находке, можно отнести карту в полицию. Надо будет дождаться своей очереди и написать заявление, в котором нужно указать, где, когда и при каких обстоятельствах вы нашли карту. После этого сотрудники полиции заберут ее на хранение.
Не ищите владельца сами
Не надо пытаться найти владельца карты по указанному на ней имени. Вместо благодарности можно получить обвинения: если кто-то успел воспользоваться находкой и снять деньги, вы рискуете оказаться среди подозреваемых.
Кроме того, можно оказаться жертвой мошенников. Они намеренно «теряют» карту, а нашедшему говорят, что денег на ней стало меньше, чем было. Затем требуют вернуть якобы украденное, угрожая полицией.
Не публикуйте фотографии карты
В соцсетях и в домовых чатах нередко публикуют посты о найденных вещах, чтобы их вернуть. Однако с банковскими картами так делать нельзя. С помощью данных на лицевой стороне аферисты могут обмануть владельца и украсть деньги.
Кроме того, если разместить пост в соцсетях, вам скорее напишут мошенники, чем реальный владелец.
Что будет, если платить чужой картой
Если воспользоваться чужой картой без разрешения, это сочтут кражей (это 158-я статья УК РФ). Если держатель карточки написал заявление в полицию, правоохранители с помощью банковской выписки выяснят, где вы расплачивались. В магазинах и банкоматах стоят видеокамеры — найти человека будет легко. Тому, кто расплатится чужой картой, будет грозить штраф в размере 100−500 тысяч рублей или до шести лет лишения свободы.
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