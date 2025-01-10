Чего нельзя делать, если нашел чужую банковскую карточку

Если же банк не отреагировал на сообщение о находке, можно отнести карту в полицию. Надо будет дождаться своей очереди и написать заявление, в котором нужно указать, где, когда и при каких обстоятельствах вы нашли карту. После этого сотрудники полиции заберут ее на хранение.