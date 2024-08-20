Чего бояться? Эксперт рассказал, какие инфекции самые опасные

Об этом aif.ru рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России, президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, академик РАН Юрий Лобзин.
— Львиная доля (91%) всех выявляемых в России инфекционных заболеваний приходится на грипп и ОРВИ. Также много выявляется острых кишечных и пищевых токсикоинфекций.
В 2023 году в 7,6 раза по сравнению со средними многолетними показателями выросла заболеваемость коклюшем, корью — в 7 раз, гемофильной инфекцией — в 2,8 раза, туляремией — в 2,4 раза, норовирусной инфекцией — в 2 раза, энтеровирусными инфекциями — в 1,5 раза, бруцеллёзом — в 1,5 раза.
Максимальные показатели, как и в предыдущие годы, отмечали среди детей 1−2 лет.
Чаще стали болеть ветрянкой — как взрослые (рост в 2022 году по сравнению с годом ранее — 49%, в 2023 году — 22%), так и дети (рост в 2023 году — 17%). И хотя ветрянка считается безобидным заболеванием (многие родители до сих пор устраивают «ветряные вечеринки», чтобы ребёнок поскорее переболел), в прошлом году у детей было зарегистрировано семь случаев ветряной оспы с летальными исходами. Притом, что у нас есть прививки от ветряной оспы.
Задача любого родителя — сделать всё, чтобы уберечь ребёнка от инфекции.
Многие попадают под влияние антиваксеров — противников прививок.
Да, у каждого есть право отказаться прививать своего ребёнка. Но должна быть и ответственность. В таких случаях я обычно говорю: «Если любите своих детей — вы будете их вакцинировать. Но если нет, то можете их и не прививать».