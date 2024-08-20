Чего бояться? Эксперт рассказал, какие инфекции самые опасные

Чаще стали болеть ветрянкой — как взрослые (рост в 2022 году по сравнению с годом ранее — 49%, в 2023 году — 22%), так и дети (рост в 2023 году — 17%). И хотя ветрянка считается безобидным заболеванием (многие родители до сих пор устраивают «ветряные вечеринки», чтобы ребёнок поскорее переболел), в прошлом году у детей было зарегистрировано семь случаев ветряной оспы с летальными исходами. Притом, что у нас есть прививки от ветряной оспы.