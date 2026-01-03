«Чебурашка 2» стал лидером в новогоднем кинопрокате

Илона Егиазарова кинокритик, главред портала DOC.ru «Сарафанное радио от первого “Чебурашки”, конечно же, пронеслось по всей стране. Его очень ждали. Продолжения ждали не только дети, но и взрослые. Я лично знают таких взрослых, которые прямо 1 января побежали смотреть. Ну, во-первых, это ностальгия по нашему детству. Во-вторых, вторая часть действительно лучше первой, это объективно. В ней учтены все ошибки первой части. Там одновременно появились и какие-то приемы, связанные с мимимишностью, — Чебурашка там очаровательный, творит какие-то очаровательные шалости. Это с одной стороны. Во-вторых, там есть семейный посыл о том, как важно любить безусловной любовью своих близких. Естественно, все это, конечно, сработает и кассу принесет, потому что на этот фильм будут ходить всей семьей. “Простоквашино” тоже соберет много денег в прокате и останется в призовой тройке, но не на первом месте. Оно эксплуатирует книжку нашего детства. Все обожают Дядю Федора. Естественно, взрослые поведут своих детей смотреть на то, чем зачитывались в детстве. Он сделан гораздо проще. Цифровая вариация животных, конечно, сделана намного проще, чем Чебурашка, но он тоже добрый, в нем есть юмор, и он тоже нацелен на семейные ценности. Что касается “Буратино”, то, на мой взгляд, кинокритический, это самый сильный фильм в этой тройке, наполненный символизмом, христианскими постулатами. Это очень умное, тонкое и глубокое кино, которое, к сожалению, в Новый год не все захотят смотреть и думать над глубокими смыслами. Там мало аттракциона, там есть несколько музыкальных номеров. Возможно, детям, которые считают первый слой приключения Буратино, покажется, что мало всех этих шалостей, мало каких-то приключений. Естественно, дети не считают глубинные смыслы. А взрослым, наверное, не захочется очень сильно погружаться в эти глубинные смыслы и как-то себя отвлекать от праздника. Но, на мой взгляд, из этой тройки — это самое умное, самое глубокое кино. “Буратино”, может быть, не столько передает атмосферу праздника, сколько каких-то сокровенных, очень, очень ценных мыслей».