«Чебурашка 2» стал лидером в новогоднем кинопрокате

Фильм «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко за первый день проката собрал более 1 млрд рублей. Продолжение картины вышло на экраны 1 января, и за сутки сборы составили 1 млрд 6 млн рублей. Самый ожидаемый новогодний релиз посмотрели почти 900 тысяч зрителей.
На втором месте по сборам среди новогодних российских фильмов — «Простоквашино» Сарика Андреасяна. Он собрал более 450 млн рублей. И всего на 4 млн меньше собрал фильм «Буратино» Игоря Волошина.
За второе и третье место эти два фильма еще поспорят, но «Чебурашка» останется в лидерах проката на новогодние каникулы, считает гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» Алексей Васясин:
Алексей Васясин гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» «Сейчас есть эффект ожиданий. Ни для кого не сюрприз, что “Чебурашка” займет первое место. Хотя, опять же, наверное, надо дождаться конца проката. И просто “Чебурашка 2” была явно более ожидаемой картиной, чем “Чебурашка 1”, потому что все уже понимали качество продукта, ориентир. Рекламная кампания была достаточно обширной и многогранной, начиная от брендирования “Пятерочки”, Сбербанка, заканчивая прямой рекламой “Чебурашки номер 1”. Сейчас я считаю, что все три релиза очень сильные, у каждого есть свои сильные стороны. “Простоквашино” — это, скажем, такая ностальгия, “Буратино” — мегамузыкальный, просто с блестящим кастом. “Чебурашка” — это просто шлейф очень сильного первого релиза, который, безусловно, повлиял на старт второго. В целом индустрию ждет рекорд как по количеству билетов, так и в деньгах, тем более уже в деньгах по результатам январских праздников, 11 дней. Вполне можно превысить 11 млрд рублей. Это новые горизонты, которые открываются для всех — и для прокатчиков, и для дистрибьюторов, для правообладателей, производителей, для киносетей и впоследствии для стримингов и так далее, и так далее».
Из трех новогодних релизов самым умным и глубоким фильмом выглядит «Буратино», но, безусловно, касса останется за «Чебурашкой», поскольку сиквел у создателей получился лучше, чем первый фильм, считает кинокритик, главред портала DOC.ru Илона Егиазарова:
Илона Егиазарова кинокритик, главред портала DOC.ru «Сарафанное радио от первого “Чебурашки”, конечно же, пронеслось по всей стране. Его очень ждали. Продолжения ждали не только дети, но и взрослые. Я лично знают таких взрослых, которые прямо 1 января побежали смотреть. Ну, во-первых, это ностальгия по нашему детству. Во-вторых, вторая часть действительно лучше первой, это объективно. В ней учтены все ошибки первой части. Там одновременно появились и какие-то приемы, связанные с мимимишностью, — Чебурашка там очаровательный, творит какие-то очаровательные шалости. Это с одной стороны. Во-вторых, там есть семейный посыл о том, как важно любить безусловной любовью своих близких. Естественно, все это, конечно, сработает и кассу принесет, потому что на этот фильм будут ходить всей семьей. “Простоквашино” тоже соберет много денег в прокате и останется в призовой тройке, но не на первом месте. Оно эксплуатирует книжку нашего детства. Все обожают Дядю Федора. Естественно, взрослые поведут своих детей смотреть на то, чем зачитывались в детстве. Он сделан гораздо проще. Цифровая вариация животных, конечно, сделана намного проще, чем Чебурашка, но он тоже добрый, в нем есть юмор, и он тоже нацелен на семейные ценности. Что касается “Буратино”, то, на мой взгляд, кинокритический, это самый сильный фильм в этой тройке, наполненный символизмом, христианскими постулатами. Это очень умное, тонкое и глубокое кино, которое, к сожалению, в Новый год не все захотят смотреть и думать над глубокими смыслами. Там мало аттракциона, там есть несколько музыкальных номеров. Возможно, детям, которые считают первый слой приключения Буратино, покажется, что мало всех этих шалостей, мало каких-то приключений. Естественно, дети не считают глубинные смыслы. А взрослым, наверное, не захочется очень сильно погружаться в эти глубинные смыслы и как-то себя отвлекать от праздника. Но, на мой взгляд, из этой тройки — это самое умное, самое глубокое кино. “Буратино”, может быть, не столько передает атмосферу праздника, сколько каких-то сокровенных, очень, очень ценных мыслей».
Первая часть «Чебурашки» в 2023 году стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю. На сегодняшний день общие сборы первого фильма франшизы 6 млрд 787 млн рублей.