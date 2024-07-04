Чайлдфри: кто это такие и почему их хотят запретить

Что означает чайлдфри
Чайлдфри (childfree, с англ.— свободные от детей) называют тех людей, которые сознательно отказываются от того, чтобы заводить детей. Причины для такого поведения могут быть разные: от нежелания брать ответственность за ребенка и страха быть родителем до неприязни к детям и желания пожить для себя.
Некоторые социологи проводят классификации, называя тех, кто не любит детей, реджекторами, а тех, кто просто хочет жить без детей, — аффексьонадо. В России есть демографический термин «добровольно бездетный», используемый по отношению к чайлдфри. Помимо чайлдфри выделяют также чайлдлесс (то есть те, кто хочет, но не может иметь детей) и чайлдхейт (те, кто ненавидит детей).
Как зарождалось движение чайлдфри
По данным словаря Merriam-Webster, впервые слово childfree было использовано в 1901 году, в обиход оно вошло в США в 1970-х годах на волне феминизма и эмансипации — тогда появились первые организации, в основе которых была идея чайлдфри, в том числе «Национальный альянс за материнство по желанию» и «Без шуток!». Организации стали отмечать день чайлдфри 1 августа.
В 1991 году было основано «Движение за добровольное вымирание человечества», в основе которого была бездетность. В 1992 году преподаватель средней школы Лесли Лафайет из Калифорнии создала общественную сеть ChildFree Network (CFN), одним из требований которой была отмена привилегий для тех, кто имеет детей. У сообщества было свыше 5 тыс. участников в США, а также 33 отделения по всей стране. В дальнейшем движение стало популярным в Европе и Австралии.
К 2014 году чайлдфри стали общемировым трендом. Молодые люди испытывали трудности с получением финансовой независимости и боялись заводить детей, а также предпочитали сначала сделать карьеру, а потом уже думать о том, нужно ли им рожать детей.
Как движение чайлдфри развивалось в России
Первое сообщество чайлдфри появилось в русском Livejournal («Живой журнал») 20 декабря 2004 года и объединило около 500 человек, тогда же слово «чайлдфри» в русской транскрипции вошло в «Википедию».
В 2012 году активист Эдуард Лисовский основал «Движение чайлдфри в России» и открыл группы в социальных сетях, рассказывающих об идеологии бездетности. Несколько его сообществ в соцсети «ВКонтакте» по требованию прокуратуры были признаны экстремистскими и пропагандирующими ненависть к семейным ценностям, после чего заблокированы. В 2022 году основатель движения Эдуард Лисовский уехал из России.
Сколько чайлдфри в мире и России
В 1982 году в США было 2,4% женщин, определявших себя «добровольно бездетными», в 1995-м — 6,6%. В 2020 году по результатам исследования ученых из Университета Мичигана свыше 27% населения США заявили о нежелании заводить детей, а женщины от 15 до 44 лет рожать стали меньше на 4%.
О своей позиции чайлдфри напрямую заявляли некоторые знаменитости, включая Киану Ривза, Леонардо Ди Каприо, Джареда Лето, Опру Уинфри, Кристофера Уокена, Дженнифер Энистон, Кэмерон Диаз, Рене Зеллвегер, Хелен Миррен.
В 1971 году в Великобритании только 18% 30-летних не имели детей, к 2022 году цифра выросла до 50%. В Австрии и Испании в 2020 году бездетными были около 20% взрослого населения. В Японии, по оценкам газеты Nikkei, около 42% взрослых японок (родившихся после 2005 года) могут никогда не иметь детей. В Польше только 32% женщин в возрасте от 18 до 45 лет заявили, что хотят иметь детей.
По результатам опроса Superjob в сентябре 2022 года выяснилось, что около 41% россиян поддерживали законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. При этом треть россиян высказалась против инициативы. Среди сторонников законопроекта больше мужчин, из них инициативу поддерживали 43%, когда как среди женщин — 37%. Среди людей моложе 34 лет закон поддерживали 25% опрошенных.
В ноябре 2022 года, по данным опроса «Комсомольской правды», только 45% респондентов готовы были назвать бездетную пару семьей. Еще 30% готовы были согласиться, если детей не получается завести по состоянию здоровья. 17% опрощенных были настроены резко негативно в отношении чайлдфри.
В январе 2024 года опрос социологического агентства «Вебер» показал, что 56% россиян готовы назвать пару семьей только в том случае, если у них есть ребенок. По мнению опрошенных, лучше всего, когда в семье есть двое (44%) или трое детей (29%).
Где и какие меры принимали против чайлдфри
В СССР с 1941 по 1992 год существовал закон «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР», по нему бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были платить государству 6% зарплаты. Похожие налоги вводились в Болгарии в 1909 году, а также в Польше — там с 1946 по 1973 годах действовала повышенная ставка подоходного налога в случае бездетности.
В современной Польше также остро стоит проблема демографического кризиса — в стране запрещают аборты, а также в рекламных стендах стыдят людей, у которых нет или меньше трех детей. Бывший премьер Польши и глава польской оппозиционной партии PiS («Право и справедливость») Ярослав Качиньский в ноябре 2022 года заявил, что «польские женщины предпочитают пить алкоголь, хотя вместо этого им следует рожать детей». Во власти бездетных женщин также обвиняют в «невыполнении долга перед нацией».
Как в России обсуждался запрет чайлдфри
Весной 2022 года депутаты башкирского Курултая разработали и внесли в Госдуму законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Впоследствии законопроект дважды направлялся на доработку после замечаний представителей правительства РФ и главы РПЦ. Патриарх Кирилл выражал беспокойство, что законопроект приведет к запрету информации о монашеском образе жизни, исключающем рождение детей. Третья версия законопроекта вернулась в Госдуму в июне 2023 года, однако так и не была принята.
В июне 2024 года депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что существует «механизм разрозненных организаций, работающих на грантах для разрушения семейных ценностей». Тогда же заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов сообщил о разработке законопроектов, запрещающих распространение идеологии чайлдфри.