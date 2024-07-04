Чайлдфри: кто это такие и почему их хотят запретить

В 1971 году в Великобритании только 18% 30-летних не имели детей, к 2022 году цифра выросла до 50%. В Австрии и Испании в 2020 году бездетными были около 20% взрослого населения. В Японии, по оценкам газеты Nikkei, около 42% взрослых японок (родившихся после 2005 года) могут никогда не иметь детей. В Польше только 32% женщин в возрасте от 18 до 45 лет заявили, что хотят иметь детей.