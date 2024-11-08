«Чайка русской сцены»: какой была Вера Комиссаржевская

В наши дни именем актрисы Веры Комиссаржевской назван театр в Санкт-Петербурге у Невского проспекта — а сто лет назад ее имя знала вся страна.
Сегодня Вере Федоровне исполнилось бы 160 лет — вспоминаем одну из главных драматических актрис России.
Юность
Комиссаржевская родилась в театральной семье: отец был оперным певцом, сестра, Надежда Скарская, тоже стала актрисой, а брат, Федор Комиссаржевский, режиссером. Замужество у девушки не сложилось: художник Владимир Муравьев, за которого она вышла, вскоре изменил ей с ее сестрой, Надеждой. Брак распался, Владимир женился на Надежде, а Вера провела месяц в психиатрической больнице.
Когда страдания утихли, она решила посвятить себя сцене: поступила в театральное училище, брала уроки у артиста Александринского театра Владимира Давыдова и выступала в Обществе любителей литературы и искусства — любительской организации, которую ее отец основал вместе со Станиславским в Москве.
С 1893 года Вера Федоровна начала профессиональную карьеру: год в Новочеркасске, затем два года в Вильно, потом в пригородах Санкт-Петербурга. Талант и яркость исполнения привлекали публику, и уже через 4 года после начала карьеры она получила приглашение в главную драматическую труппу страны — Александринский театр.
Александринский театр
Комиссаржевская дебютировала ролью Рози в пьесе «Бой бабочек» и тут же покорила зрителей. Она играла совершенно по-новому: ключевым был не характер или типаж героя, а его эмоции, страсти и кризисные состояния. Главная актриса Александринки Мария Савина поначалу восторженно отнеслась к новенькой: «Пойдите, посмотрите эту актрису, это редкая актриса…», — говорила она.
Впрочем, делиться славой Савина не собиралась: Комиссаржевская долгое время получала лишь небольшие роли. В 1896 году актриса потребовала дать ей роль Ларисы в «Бесприданнице», пригрозив уходом из театра, и ей пошли навстречу. Прежде Ларису играла Савина, изображая героиню простой провинциальной мещанкой. Комиссаржевская же играла прежде всего несчастную, надломленную женщину.
Особенно Веру Федоровну любил простой зритель третьего яруса: публика сходила с ума от восторга на ее представлениях независимо от роли. Писательница Софья Смирнова-Сазонова вспоминала: «Публика любит ее до безумия. При первом выходе ее в раю поднялся вой, прямо звериный вой. Ее засыпали цветами и подарками. Несмотря на запрещение, бросали цветы из литерной ложи на сцену. Корзины подавали из оркестра и носили из-за кулис…»/ Савину быстро начал раздражать успех конкурентки, а о таких бурных проявлениях чувств публики она отзывалась с презрением.
Была у Комиссаржевской и грандиозная неудача — «Чайка» Антона Павловича Чехова, в которой актриса сыграла Нину Заречную. Спектакль ждал провал: публика его не оценила. Лишь Комиссаржевская не сомневалась в таланте Чехова: «Мне роль Чайки принесли за несколько дней до спектакля, я не знала пьесы. В первый раз я прочла “Чайку” в эту ночь. Всю ночь проплакала».
Спустя всего пару лет «Чайку» поставили еще в нескольких театрах, спектакли имели успех и принесли славу автору. В 1902 году Александринка возродила спектакль.
Собственный театр
Успех у публики никак не помогал карьере актрисы. Та же Сазонова писала, что у Комиссаржевской «ролей нет. Все роли играет Савина», не желавшая делиться славой ни с кем. В 1904 году уставшая от конфликтов Вера Федоровна решает открыть свой собственный театр в помещении петербургского Пассажа.
Здесь актриса искала новый язык театра, экспериментировала и надеялась, что сможет избежать бессмысленной закулисной возни. Основой репертуара в первые два года стали «Дядя Ваня» Чехова, «Дачники» и «Дети солнца» Горького, «Кукольный дом» и «Строитель Сольнес» Ибсена.
Спустя два года театр переехал в новое помещение на Офицерской улице. Нынешний театр имени Комиссаржевской, кстати, прямого отношения к тому первому не имеет: Ленинградский драматический театр, который тоже находится в Пассаже, получил ее имя лишь в 1959 году.
Мейерхольд
Именно в театре Комиссаржевской впервые увидели свет спектакли молодого режиссера и актера Всеволода Мейерхольда — в 1906 году актриса пригласила его в труппу. Творческий союз, впрочем, удачным не был: за один сезон Мейерхольд поставил целых 13 спектаклей, оказавшихся слишком радикальными для публики.
Всеволод Эмильевич увлекался символистским театром, его интересовал образ, а не актерская игра. Пресса писала, что молодой режиссер «довел театр г-жи Комиссаржевской в буквальном смысле до степени “Балаганчика”, где актеры превратились в говорящих кукол».
Театр оказался на грани разорения, Комиссаржевская уволила Мейерхольда и отправилась в заграничные гастроли.
Последние гастроли
В 1908 году Комиссаржевская посетила с гастролями Америку, где ее приняли с восторгом. На следующий год актриса отправилась с большим турне по России: Сибири и югу страны.
Комиссаржевская собиралась вернуться в Петербург, оставить собственный театр и открыть школу театральных талантов, в которой могла бы воспитывать и помогать молодым артистам, как когда-то помог ей Станиславский.
К сожалению, планам не удалось осуществиться: в Ташкенте актриса заболела оспой и скоропостижно скончалась всего в 45 лет. Чтобы побороться с инфекцией, весь гардероб актрисы, все ее театральные костюмы сожгли. Тело Комиссаржевской две недели везли в Петербург в запаянном цинковом гробу, о чем ежедневно писали газеты.
В Москве и Петербурге ее гроб встречали десятки тысяч людей. Актриса похоронена на кладбище в Александро-Невской Лавре, а спустя пять лет после смерти ее надгробие украсил памятник работы Марии Диллон.