«Чайка русской сцены»: какой была Вера Комиссаржевская

Особенно Веру Федоровну любил простой зритель третьего яруса: публика сходила с ума от восторга на ее представлениях независимо от роли. Писательница Софья Смирнова-Сазонова вспоминала: «Публика любит ее до безумия. При первом выходе ее в раю поднялся вой, прямо звериный вой. Ее засыпали цветами и подарками. Несмотря на запрещение, бросали цветы из литерной ложи на сцену. Корзины подавали из оркестра и носили из-за кулис…»/ Савину быстро начал раздражать успех конкурентки, а о таких бурных проявлениях чувств публики она отзывалась с презрением.