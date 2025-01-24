Чай с шариками и сырной пенкой. Что такое бабл ти и как его приготовить

Эти напитки пришли к нам из Азии. В Китае, Японии и Корее множество людей ходят с огромными стаканами, где на дне видны маленькие шарики. Палатки с сытными напитками — буквально на каждом шагу. По buble tea сходят с ума и в России. Особенно он нравится студентам: красивый вкусный напиток, да еще и очень сытный. Вот только дорогой, — жалуются родители.