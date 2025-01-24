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Чай с шариками и сырной пенкой. Что такое бабл ти и как его приготовить

Готовим популярный у молодежи напиток — бабл ти (buble tea) в домашних условиях.

Источник: Аргументы и факты

Эти напитки пришли к нам из Азии. В Китае, Японии и Корее множество людей ходят с огромными стаканами, где на дне видны маленькие шарики. Палатки с сытными напитками — буквально на каждом шагу. По buble tea сходят с ума и в России. Особенно он нравится студентам: красивый вкусный напиток, да еще и очень сытный. Вот только дорогой, — жалуются родители.

Стоит бабл ти в кафе или специализированном ларьке не меньше 400 ₽ Зато можно приготовить напиток дома. И с крахмальными шариками на дне, и с сырной пенкой наверху. Это будет гораздо дешевле.

Как приготовить бабл ти дома рассказала Ольга Сазонова, шеф-бариста бистро J`PAN:

Что такое бабл ти

Это чайный напиток, состоящий из чая (зелёного или чёрного), молока или фруктового сока, иногда кофе с добавлением шариков из тапиоки (кит. трад. — пиньинь буквально: «съедобные шарики из крахмала»), кусочков желе или желейных шариков с начинкой из сока. Подаётся холодным со льдом или комнатной температуры, также он может быть горячим напитком. Бабл ти отличается наличием дополнительных разных «жующихся» ингредиентов.

Как готовить бабл ти

1 этап. Подготовка шариков.

Берем готовые шарики из тапиоки.

Варить их нужно в воде, ее должно быть примерно в семь раз больше, чем шариков. И учитывайте, что 100 граммов тапиоки хватает на 2−3 порции напитка.

Ставим воду на огонь, засыпаем шарики и помешиваем, чтобы бобы (так называют те самые крахмальные шарики) не слиплись. На этом этапе можно оставить их вариться на 35−40 минут.

2 этап. Придание вкуса.

Когда шары сварились, необходимо промыть их в прохладной воде и вернуть обратно в подогреваемую ёмкость, куда нужно добавить подсластитель. Поскольку сама тапиока безвкусная, её необходимо пропитать сиропом в течении 10−15 минут. Обычно используют тростниковый сахар мусковадо, он даёт тапиоке тот самый характерный вкус. Сахар должен растопиться и стать тягучим. При необходимости можно добавить немного воды.

3 этап. Собираем напиток.

Затем нужно собрать напиток: возьмите подходящую основу (чай/кофе/сок), добавьте шарики тапиоки и сырную шапку. Также можно добавить сироп и другие топпинги по вкусу. Например, ягоды или желе.

Как сделать сырную пенку

Этот ингредиент один из самых важных в напитке. Он нравится очень многим.

Для сырной пенки понадобится:

200 мл сливок 33%

70 г творожного сыра.

1 ч.л. сахара.

Все ингредиенты нужно взбить миксером до необходимой консистенции. Если хочется послаще — количество сахара можно увеличить. Потом просто выкладываем пенку на напиток. Очень эффектно получается, если напиток горячий, а пенка холодная.

Шарики тапиоки

Их можно приготовить в домашних условиях, но это довольно долго. Придется много раскатывать вручную. Сейчас можно заказать шарики для бабл ти на маркетплейсах. Там есть не только крахмальные шарики, но и фруктовые. И по доступным ценам.

Если все же хотите сделать бобы своими руками, то вот рецепт:

Темные шарики для бабл ти.

125 г крахмала тапиоки.

2 ч. л. какао.

3 ст. л. тростникового сахара.

½ стакана воды.

Шаг 1. Какао и крахмал смешать.

Шаг 2. Сахар насыпать на сковороду, залить водой, нагревать до полного растворения сахара, потом еще немного поварить.

Шаг 3. В сахарный сироп добавить тапиоку с какао, все перемешать до однородной массы.

Шаг 4. Стол присыпать крахмалом, переложить получившееся тесто и хорошо размять. Должно быть упругое тесто, как пельменное.

Шаг 5. Тесто скатать в колбасу, разделить на несколько частей, каждую скатать в более тонкую колбаску, разделить еще на части. Делать так, пока не получатся тонкие полоски, их нарезаем на горошины и катаем шарики.

Шаг 6. В сотейник налить воды, дать закипеть, бросить шарики, помешивать, чтобы не слиплись и варить пока они не всплывут.

Шаг 7. Когда шарики всплыли, убавить огонь, закрыть крышкой и варить 30 минут.

Шаг 8. Промыть шарики ледяной водой. После можно добавлять их в чай.