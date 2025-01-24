Чай с шариками и сырной пенкой. Что такое бабл ти и как его приготовить

Эти напитки пришли к нам из Азии. В Китае, Японии и Корее множество людей ходят с огромными стаканами, где на дне видны маленькие шарики. Палатки с сытными напитками — буквально на каждом шагу. По buble tea сходят с ума и в России. Особенно он нравится студентам: красивый вкусный напиток, да еще и очень сытный. Вот только дорогой, — жалуются родители.
Стоит бабл ти в кафе или специализированном ларьке не меньше 400 ₽ Зато можно приготовить напиток дома. И с крахмальными шариками на дне, и с сырной пенкой наверху. Это будет гораздо дешевле.
Как приготовить бабл ти дома рассказала Ольга Сазонова, шеф-бариста бистро J`PAN:
Что такое бабл ти
Это чайный напиток, состоящий из чая (зелёного или чёрного), молока или фруктового сока, иногда кофе с добавлением шариков из тапиоки (кит. трад. — пиньинь буквально: «съедобные шарики из крахмала»), кусочков желе или желейных шариков с начинкой из сока. Подаётся холодным со льдом или комнатной температуры, также он может быть горячим напитком. Бабл ти отличается наличием дополнительных разных «жующихся» ингредиентов.
Как готовить бабл ти
1 этап. Подготовка шариков.
Берем готовые шарики из тапиоки.
Варить их нужно в воде, ее должно быть примерно в семь раз больше, чем шариков. И учитывайте, что 100 граммов тапиоки хватает на 2−3 порции напитка.
Ставим воду на огонь, засыпаем шарики и помешиваем, чтобы бобы (так называют те самые крахмальные шарики) не слиплись. На этом этапе можно оставить их вариться на 35−40 минут.
2 этап. Придание вкуса.
Когда шары сварились, необходимо промыть их в прохладной воде и вернуть обратно в подогреваемую ёмкость, куда нужно добавить подсластитель. Поскольку сама тапиока безвкусная, её необходимо пропитать сиропом в течении 10−15 минут. Обычно используют тростниковый сахар мусковадо, он даёт тапиоке тот самый характерный вкус. Сахар должен растопиться и стать тягучим. При необходимости можно добавить немного воды.
3 этап. Собираем напиток.
Затем нужно собрать напиток: возьмите подходящую основу (чай/кофе/сок), добавьте шарики тапиоки и сырную шапку. Также можно добавить сироп и другие топпинги по вкусу. Например, ягоды или желе.
Как сделать сырную пенку
Этот ингредиент один из самых важных в напитке. Он нравится очень многим.
Для сырной пенки понадобится:
200 мл сливок 33%
70 г творожного сыра.
1 ч.л. сахара.
Все ингредиенты нужно взбить миксером до необходимой консистенции. Если хочется послаще — количество сахара можно увеличить. Потом просто выкладываем пенку на напиток. Очень эффектно получается, если напиток горячий, а пенка холодная.
Шарики тапиоки
Их можно приготовить в домашних условиях, но это довольно долго. Придется много раскатывать вручную. Сейчас можно заказать шарики для бабл ти на маркетплейсах. Там есть не только крахмальные шарики, но и фруктовые. И по доступным ценам.
Если все же хотите сделать бобы своими руками, то вот рецепт:
Темные шарики для бабл ти.
125 г крахмала тапиоки.
2 ч. л. какао.
3 ст. л. тростникового сахара.
½ стакана воды.
Шаг 1. Какао и крахмал смешать.
Шаг 2. Сахар насыпать на сковороду, залить водой, нагревать до полного растворения сахара, потом еще немного поварить.
Шаг 3. В сахарный сироп добавить тапиоку с какао, все перемешать до однородной массы.
Шаг 4. Стол присыпать крахмалом, переложить получившееся тесто и хорошо размять. Должно быть упругое тесто, как пельменное.
Шаг 5. Тесто скатать в колбасу, разделить на несколько частей, каждую скатать в более тонкую колбаску, разделить еще на части. Делать так, пока не получатся тонкие полоски, их нарезаем на горошины и катаем шарики.
Шаг 6. В сотейник налить воды, дать закипеть, бросить шарики, помешивать, чтобы не слиплись и варить пока они не всплывут.
Шаг 7. Когда шарики всплыли, убавить огонь, закрыть крышкой и варить 30 минут.
Шаг 8. Промыть шарики ледяной водой. После можно добавлять их в чай.