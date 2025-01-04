Чай с мятой. Доктор Мясников рассказал, чем опасны лекарственные травы

Часто люди отказываются от любых лекарств, даже прописанных им врачом, а при этом спокойно пьют чай с мятой, мелиссой, рябиной, шиповником. И считают, что он им полезен. Это правильный подход или так можно нанести себе вред? Об этом aif.ru рассказал доктор Александр Мясников:
— Сперва коснусь темы лекарств. Мы можем по-разному к ним относиться, можно спорить, хороши они или плохи, но факт, что продолжительность жизни и активность жизни на Земле резко возросла именно благодаря созданию лекарств. Другое дело, что человечество пошло по линии защиты лекарствами, а не подстегиваниями ими естественного иммунитета, сохранения сил, здоровья.
И вообще, что значит химия? Все таблетки — изначально растения. Фармакология на 99% родом из ботаники. И потому соответственно есть и обратная сторона. Кстати, важно понимать, что лекарства и яд отличаются только дозой. Увы, люди бесконтрольно принимают лекарственные растения в любых формах, не учитывая, не осознавая, что это биологически активные вещества, суть — лекарства.
И в соединении часто могут привести к проблемам со здоровьем, а в очень редких случаях могут довести и до смерти.
Травы, добавки, например, могут вызвать кровотечение, либо наоборот вызвать тромбоз. В США, которые славятся своей приверженностью к БАДам и витаминам — там на это широкая мода — 5% всех острых токсических повреждений печени приходится на травы. Надо четко понимать, что только врач может определить, нужны пациенту травы и ли не нужны.