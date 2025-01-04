Чай с мятой. Доктор Мясников рассказал, чем опасны лекарственные травы

Часто люди отказываются от любых лекарств, даже прописанных им врачом, а при этом спокойно пьют чай с мятой, мелиссой, рябиной, шиповником. И считают, что он им полезен. Это правильный подход или так можно нанести себе вред? Об этом aif.ru рассказал доктор Александр Мясников: