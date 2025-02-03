Чай матча: польза и вред

Что такое чай матча?
Елена Сюракшина врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог.
Чай матча — это порошковый японский зеленый чай, который получают из листьев растения Camellia sinensis. Вместо того чтобы заваривать целые листья, как в традиционном чае, при приготовлении матчи используется лист, измельченный в мелкий порошок. Это придает напитку более насыщенный вкус и увеличивает количество полезных веществ.
Матча имеет ярко-зеленый цвет благодаря высокому содержанию хлорофилла в листьях. Листья для этого чая собирают вручную и тщательно обрабатывают. Сначала их парят, а затем сушат и измельчают на каменных жерновах в порошок.
Матча используется не только как напиток. Ее добавляют в десерты (мороженое, пироги, шоколад), в смузи, йогурты, а также в выпечку. В Японии, например, матча используется для приготовления традиционных десертов.
Польза чая матча
Чай матча известен высоким содержанием антиоксидантов, что делает его особенно полезным для здоровья. Основными антиоксидантами в матче считаются катехины, в частности эпигаллокатехина галлат (EGCG). Эти вещества играют ключевую роль в борьбе со свободными радикалами. Это нестабильные молекулы, которые могут повреждать клетки организма, ускоряя старение и способствуя развитию хронических заболеваний. Катехины, содержащиеся в матче, нейтрализуют эти радикалы, помогая поддерживать здоровье клеток. Стоит также отметить, что антиоксиданты в чае способствуют улучшению мозговой активности, повышению концентрации и памяти. Это также связано с их способностью снижать окислительный стресс в мозге, замедляя возрастные изменения в нейронах и снижая риск нейродегенеративных заболеваний.
Матча обладает мощными детоксикационными свойствами. Катехины в составе чая способствуют ускоренному выведению токсинов из организма, помогая печени эффективно очищать кровь и справляться с вредными веществами и продуктами обмена. Это может быть особенно полезно для людей, которые принимают лекарства, нагрузка от которых ложится на печень.
Матча имеет ярко-зеленый цвет, потому что в чайном порошке высокое содержание хлорофилла. Хлорофилл помогает очищать организм от токсинов и тяжелых металлов. Хлорофилл стимулирует выведение токсинов и способствует общему очищению организма, разгружая печень.
Вред и противопоказания матчи
Важно учитывать, что чай матча, как и любой другой продукт, должен употребляться в меру. Матча содержит кофеин, хотя и в меньших количествах, чем кофе. В одной чайной ложке матчи содержится 70 мг кофеина, что составляет примерно одну четвертую часть суточной нормы (для некоторых категорий людей норма может быть меньше). Избыточное потребление кофеина может вызвать: бессонницу и проблемы с качеством сна; учащенное сердцебиение; тревожность и нервозность; повышенное артериальное давление у людей, склонных к гипертонии. Следовательно, людям с гипертонией, заболеваниями сердца, бессонницей или чувствительностью к кофеину стоит ограничивать потребление этого напитка. Чай матча может быть довольно концентрированным, и в некоторых случаях его употребление на голодный желудок может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, что приведет к изжоге, тошноте и болям в животе. Поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язва желудка или рефлюкс, стоит избегать матчи, особенно на голодный желудок. Лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом. Матча содержит витамин K, который важен для процесса свертывания крови. Он может взаимодействовать с антикоагулянтными препаратами. Людям, принимающим такие лекарства, необходимо проконсультироваться с врачом перед употреблением матчи. Как правильно заваривать матчу?
Вам потребуется 1 ч. ложка порошка матча и 150 мл воды.
Налейте горячую воду (70−80 °C) в чашку. Добавьте порошок в воду. Используйте венчик или блендер, чтобы тщательно перемешать порошок с водой до образования пены.
Чем лучше качество матчи, тем лучше вкус напитка. Высококачественный чай будет ярко-зеленым, а его вкус насыщенным и мягким.
Важно не использовать кипяток, поскольку это может сделать вкус горьким и снизить полезные свойства чая.
Вы можете добавить немного меда или сахара, но традиционно матчу пьют без добавок, чтобы лучше чувствовать природный вкус напитка. Также часто добавляют немного молока (или растительного молока) для создания кремовой текстуры, если хотите сделать матчу-латте.
Применение чая матча в кулинарии и косметологии
В наши дни самым популярным способом употребления матчи можно назвать напиток под названием матча-латте. Его готовят на основе матчи и молока (коровьего или растительного). К нему можно добавить сахар или мед — по вкусу. Этот напиток сочетает в себе кремовую текстуру молока и яркий вкус матчи. Помимо этого, порошок можно использовать для приготовления различных видов смузи и коктейлей.
Матча идеально подходит для добавления в десерты благодаря своему уникальному вкусу и зеленому цвету. С использованием матчи готовят мороженое, кексы, чизкейки, печенье и прочие сладости. Нередко порошок добавляется в тесто для вафель или блинов.
В современной косметологии чай матча популярен благодаря мощным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, которые делают его отличным ингредиентом для масок, скрабов и кремов. Матча помогает уменьшить воспаление, предотвратить старение и сухость кожи.
Для приготовления увлажняющей маски достаточно смешать порошок матча с йогуртом или медом. Для отшелушивающего скраба потребуется сахар, мед и порошок.
Чай матча также может быть использован в составе масок для волос. Например, можно смешать порошок с кокосовым маслом и нанести смесь на волосы на 20−30 минут.
Рецепты с матчей
Константин Жук бренд-шеф, эксперт Роскачества.
Готовить напитки с матчей очень легко. С этим справится любой. Предлагаюнесколько моих любимых рецептов с этим зеленым порошком. Экспериментируйте, вам понравится. Каждый из вас может приготовить что-то интересное и не только с чаем матча. Дерзайте!
Матча-латте на кокосовых сливках с сиропом агавы
Ингредиенты: 150 г кокосовых сливок, 100 мл воды, 1 ч. ложка чая матча, 2−3 ч. ложки светлого сиропа агавы (можно заменить кленовым сиропом или сиропом топинамбура), 1 щепотка молотого кардамона.
Приготовление
- Воду подогреть до температуры 80 градусов.
- Чай всыпать в глубокую миску, влить воду и взбить венчиком в течение пары минут. Перелить чай в чашки.
- Сливки подогреть, влить поверх чая. Затем влить сироп агавы, посыпать кардамоном. Перемешать, пить и радоваться.
Холодный чай матча
Ингредиенты: 200 мл молока, 50 мл воды, 1 ч. ложка порошка чая матча, 1 ч. ложка ванильного экстракта, жидкий мед (по вкусу), 4 кубика льда, 1 листик зеленого базилика.
Приготовление
- Подогреть воду до 80 градусов, добавить чай матча, листик базилика, тщательно перемешать. Остудить до комнатной температуры.
- В бокал положить кубики льда, влить чай, затем добавить ванильный экстракт, мед, молоко. Перемешать в бокале, пить через соломинку.
Печенье фисташковое с чаем матча
Ингредиенты: 100 г молотых фисташек, 100 г миндальной муки, 20 г кукурузного крахмала + 30 г для обваливания печенья, 200 г тростникового сахара, 2 яйца, 2 ст. ложки чая матча, ¼ лайма, щепотка соли.
Приготовление
- Духовку разогреть до 150 градусов.
- Соединить в глубокой миске фисташки, миндальную муку, крахмал 20 г, сахар и чай матча.
- Отделить белки от желтков. Взбить белки с солью и соком четверти лайма в густую плотную пену. Добавить белки и ванильный экстракт в миску с орехами. Аккуратно перемешать лопаткой до однородности. Должно получиться довольно липкое тесто.
- Руки смочить, скатать из теста шарики размером 2,5−3 см. Обвалять шарики в крахмале.
- Противень застелить пергаментом, переложить шарики на пергамент. Выпекать 25−30 минут на среднем уровне духовки. Когда печенье приготовится, дайте ему остыть под полотенцем.