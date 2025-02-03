Чай матча: польза и вред

Важно учитывать, что чай матча, как и любой другой продукт, должен употребляться в меру. Матча содержит кофеин, хотя и в меньших количествах, чем кофе. В одной чайной ложке матчи содержится 70 мг кофеина, что составляет примерно одну четвертую часть суточной нормы (для некоторых категорий людей норма может быть меньше). Избыточное потребление кофеина может вызвать: бессонницу и проблемы с качеством сна; учащенное сердцебиение; тревожность и нервозность; повышенное артериальное давление у людей, склонных к гипертонии. Следовательно, людям с гипертонией, заболеваниями сердца, бессонницей или чувствительностью к кофеину стоит ограничивать потребление этого напитка. Чай матча может быть довольно концентрированным, и в некоторых случаях его употребление на голодный желудок может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, что приведет к изжоге, тошноте и болям в животе. Поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язва желудка или рефлюкс, стоит избегать матчи, особенно на голодный желудок. Лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом. Матча содержит витамин K, который важен для процесса свертывания крови. Он может взаимодействовать с антикоагулянтными препаратами. Людям, принимающим такие лекарства, необходимо проконсультироваться с врачом перед употреблением матчи. Как правильно заваривать матчу?