Чай, кофе и цикорий: что из напитков полезнее для организма

У чая много плюсов, но даже он может навредить организму.
Вкусный горячий напиток должен приносить не только удовольствие, но и пользу для организма. Чаще всего люди останавливаются на чае, кофе и цикории. У каждого из этих напитков есть свои преимущества и недостатки. О плюсах и минусах чая, кофе и цикория — в материале URA.RU.
Чай: преимущества и недостатки
Преимущества чая
По словам диетолога Нурии Диановой, в чае содержится огромное количество полезных компонентов. В напитке есть такие минералы, как кальций, калий и магний, витамины группы В, танины и аминокислоты. Благодаря богатому составу, чай помогает поддерживать нервную систему, снижает тревогу и поднимает тонус организма.
«Главный секрет черного чая — антиоксиданты: катехины, теафлавины и флавоноиды. Они нейтрализуют свободные радикалы, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и замедляя старение клеток», — отметила Нурия Дианова.
Недостатки чая
По словам эксперта, один из главных недостатков черного чая — это большое количество кофеина: на одну кружку приходится от 40 до 70 миллиграмм. Из-за этого напиток может вызывать бессонницу и истощать нервную систему, если не ограничиться парой кружек в день.
Также танины, которые содержатся в чае, могут снижать эффективность лекарств, «связывая» компоненты препаратов и мешая их всасыванию. Это касается антибиотиков, препаратов с железом и таблеток, разжижающих кровь.
Сколько можно пить кружек чая в день.
По словам диетолога, стоит ограничиться на четырех кружках чая в день. При этом после 18 часов стоит отказаться от этого напитка, чтобы не вызвать бессонницу и не истощать нервную систему.
Кофе: преимущества и недостатки
Преимущества кофе
Диетолог отметила, что кофе способствует профилактике окислительного стресса, помогает снизить риск сахарного диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и метаболического симптома.
Ученые из Тулейнского университета и вовсе пришли к выводу, что утренний кофе снижает риск ранней смерти. Согласно исследованию, у любителей кофе риск умереть от болезней сердца уменьшается на 31%, а общая смертность снижается на 16%.
Также в зерновом кофе содержится много антиоксидантов, которые защищают клетки организма от свободных радикалов. А тригонеллин в составе напитка оздоравливает сосуды.
Недостатки кофе
Из-за большого количества кофеина в напитке не стоит им злоупотреблять, считает Нурия Дианова. «Нужно учитывать некоторые минусы кофе. Например, то, что напиток может приводить к дефициту витамина В1, если вы будете сочетать его с пищей, в которой уже есть этот витамин. Например, запивая кофе крупы и продукты со сложными углеводами, получится так, что кофе не будет способствовать всасыванию этого витамина», — подчеркнула диетолог.
Одна из главных опасностей кофе — подсластители, которые люди зачастую добавляют в напиток. Сахар и сладкие сиропы, встречающиеся в кофе, оказывают пагубное влияние на организм человека.
Также из-за того, что кофе обладает возбуждающим давлением на нервную систему, он также и истощает ее. И если не ограничить потребление кофе, то придется заваривать себе все больше и больше чашек, чтобы получить необходимый эффект.
Сколько можно пить кружек кофе в день.
По словам эксперта, в норме пить от одной до четырех чашек кофе, но лучше всего ограничиться двумя порциями. Один кофе выпить утром, а второй — примерно в полдник, чтобы получить энергию на оставшийся день. Также Нурия Дианова посоветовала пить кофе вместе с мясом — так как в напитке есть большое количество органических кислот, кофе поможет улучшить переваривание белковой пищи.
Цикорий: преимущества и недостатки
Преимущества цикория
Главное преимущество цикория, по сравнению с чаем и кофе, заключается в отсутствии кофеина. Поэтому напиток в любых количествах не нагружает нервную систему и не возбуждает организм.
Также цикорий богат полезными веществами: в кружке с напитком содержится магний, натрий, кальций и калий, витамины группы С, А, В и Е, а также большое количество клетчатки, которая помогает работе кишечника.
«Растворимая клетчатка благоприятно влияет на рост полезной микрофлоры кишечника. Благодаря этому напиток помогает контролировать уровень глюкозы в крови», — рассказала врач-диетолог Екатерина Шебедя.
Недостатки цикория
Из-за отсутствия кофеина цикорий не обладает бодрящим эффектом, в отличие от чая и кофе. Для тех, кто предпочитает взбодриться с утра с помощью горячего напитка, это может оказаться недостатком.
Также чрезмерное употребление цикория может привести к вздутию, метеоризму и расстройству кишечника. Все из-за высокого содержания инулина в напитке.
Долгое время считалось, что из-за цикория вымывается кальций из организма, но это не так. Эксперт объяснила, что напиток наоборот помогает усваивать кальций благодаря инулину.
Сколько можно пить кружек цикория в день.
Чтобы ощутить полезные свойства цикория, но не переборщить и не страдать от проблем с животом, лучше ограничить употребление цикория. В день рекомендуется пить не больше трех чашек напитка.