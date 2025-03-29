Чай, кофе и цикорий: что из напитков полезнее для организма

Из-за большого количества кофеина в напитке не стоит им злоупотреблять, считает Нурия Дианова. «Нужно учитывать некоторые минусы кофе. Например, то, что напиток может приводить к дефициту витамина В1, если вы будете сочетать его с пищей, в которой уже есть этот витамин. Например, запивая кофе крупы и продукты со сложными углеводами, получится так, что кофе не будет способствовать всасыванию этого витамина», — подчеркнула диетолог.