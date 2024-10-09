Чай без чая. Врач рассказал, кому нельзя пить фиточай

Часто покупают их в чайных отделах магазинов, а не в аптеке.
Их даже на новый западный манер все чаше называют чаями, а не травяными сборами, как это было принято раньше. Утверждается, что это полезно и может укрепить организм. Что, разве обычный чай уже не так хорош, и мы зря считаем его одним из самых полезных напитков и продуктов? А как с этим на самом деле?
«Я бы относился к чаям с ними с большой осторожностью»
А что думают об этом увлечении врачи? Оказывается, многие из них уверены, что от травяных чаев можно ожидать многих подвохов. Иногда их действие очень коварно.
"Среди растений, порой вызывающих поражения печени, встречаются даже вроде бы полезные — комментирует aif.ru проблему врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов. — Например, к их числу относятся даже экстракт зеленого чая и такая популярная травка как сенна, используемая как слабительное.
Но вообще лечебных трав, используемых в чаях много, и я бы вообще относился к этим напиткам с большой осторожностью. Ведь, как правило, они имеют многокомпонентные составы, и очень плохо известно, как травы взаимодействуют между собой. Они ведь могут усиливать негативные эффекты друг друга. Эти вопросы еще очень плохо исследованы. Мы лучше знаем это для лекарств, которые содержат обычно одно активное вещество в конкретной дозе. Поэтому их легче изучать. А с травами, в каждой из которых много активных компонентов и в непостоянных дозах, это несравненно сложнее".
Стоит помнить об идиосинкразии — индивидуальной непереносимости
— С травами еще связано такое явление как идиосинкразия — индивидуальная непереносимость. То есть, для большинства людей какая-то лечебная трава может быть безвредна, но кому-то, кто решит попить чай с ней просто для укрепления здоровья, она окажется очень опасной. Например, периодически в научных журналах публикуются случаи отравлений травками, вызывающими тромбоз в венах печени.
Это называют веноокклюзионной болезнью, и она порой заканчивается фатально. Объясняют её обычно алкалоидами пирролизидина, содержащимися в некоторых травках.
И в принципе, таких трав немало. Эти случаи поражения печени редкие, но порой очень тяжелые. Мне представляется, что они связаны с какими-то индивидуальными особенностями ферментных систем человека, которые еще пока плохо изучены.
Четверть поражений печени вызывают травки
— Есть и другие поражения печени травками, и, чтобы понимать масштабы этих проблем, приведу несколько цифр. Из всех поражений печени, связанных с лечением, примерно 25% вызваны лекарственными травами. Это может быть и фитотерапия заболеваний, и просто любовь здоровых людей к травяным чаям. Причем, это цифры средние по миру. Например, в странах Юго-Восточной Азии, где лечебные травы очень популярны и в терапии, и по жизни вообще, они вызывают 60−70% таких поражений печени, а в Европе, где «травки» используют гораздо реже, доля подобных побочных эффектов — 16−20%.
Гепатологи уделяют этому все больше внимания, и если раньше был только один термин для подобных состояний — «лекарственные поражения печени», то сейчас мы официально стали выделять и «поражение печени, обусловленное травами».
Есть статистика по исходам таких поражений. Примерно в 80% они заканчиваются выздоровлением, но у 1,5% пострадавших развивается хроническое заболевание печени, 6,6% спасают, делая пересадку печени, а 10,4% — погибают.
Так что все серьезно, и вряд ли стоит злоупотреблять такими напитками, особенно, если вы еще принимаете какие-то лекарства.