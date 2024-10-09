Чай без чая. Врач рассказал, кому нельзя пить фиточай

Но вообще лечебных трав, используемых в чаях много, и я бы вообще относился к этим напиткам с большой осторожностью. Ведь, как правило, они имеют многокомпонентные составы, и очень плохо известно, как травы взаимодействуют между собой. Они ведь могут усиливать негативные эффекты друг друга. Эти вопросы еще очень плохо исследованы. Мы лучше знаем это для лекарств, которые содержат обычно одно активное вещество в конкретной дозе. Поэтому их легче изучать. А с травами, в каждой из которых много активных компонентов и в непостоянных дозах, это несравненно сложнее".