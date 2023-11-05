ChatGPT научился создавать музыку

«В боте появилась нейросеть Suno для создания оригинальных песен: музыка, ритм, голос, исполнение — все под ключ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для создания песни пользователю нужно отправить команду боту, выбрать жанр и добавить текст песни на любом языке или же попросить ChatGPT придумать слова самому.

«Suno создаст два музыкальных трека, до 40 секунд каждый. Вы можете выбрать и продолжить понравившийся вариант или создать новые», — добавили там.

На сайте самой нейросети указано, что музыку также можно создать через платформу Discord.

Ранее в августе американская компания Meta* (признана экстремистской в РФ и запрещена) представила на своем сайте AudioCraft инструмент на основе генеративного искусственного интеллекта, умеющий создавать музыку и аудио из словесных описаний.