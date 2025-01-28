Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи

В 2020-м часы впервые показали 100 секунд до «ядерной полуночи». В таком же положении стрелки оставались и в следующем году. В 2023-м они рекордно близко подошли к полуночи — до нее оставалось 90 секунд. В 2024 году их оставили на той же отметке.