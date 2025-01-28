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Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, до 89 секунд, свидетельствует трансляция мероприятия на YouTube.

Источник: AP 2024

«Мир не добился значимого прогресса по экзистенциальным угрозам человечеству. Поэтому мы переводим часы вперед. Переводом часов ближе к полуночи мы посылаем сигнал», — заявил в эфире председатель совета науки и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Дэниел Холтс.

По его словам, «любой перевод часов ближе к полуночи должен рассматриваться как показатель крайней опасности и безошибочного предупреждения». Он добавил, что это наименьшее время до полуночи, к которому приближался мир.

Глава МИД Сергей Лавров ранее выступал с критикой часов Судного дня. По его словам, с их помощью нагнетают ажиотаж в общественном сознании, когда нужно успокоиться и действовать разумно.

В 2020-м часы впервые показали 100 секунд до «ядерной полуночи». В таком же положении стрелки оставались и в следующем году. В 2023-м они рекордно близко подошли к полуночи — до нее оставалось 90 секунд. В 2024 году их оставили на той же отметке.

В 2018 и 2019 годах часы находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953-м после испытаний водородных бомб в США и СССР.

Самым спокойным стал 1991 год, когда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). Он был призван уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.